Tramp prvo prijetio Si Đinpingu, pa najavio susret u Kini: "Izgrliće me zbog otvaranja Ormuskog moreuza"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Tramp najavio trajno otvaranje Ormuskog moreuza uz komentar da je Si Đinping srećan zbog toga i da će zagrliti.

Tramp najavio posjetu Kini Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp je danas na svojoj društvenoj mreži "Truth social" objavio da je Narodna Republika Kina zadovoljan zbog otvaranja Ormuskog moreuza. Naveo je čak da će ga izgrliti kineski predsjednik Si Đinping.

"Kina je vrlo srećna jer ću trajno otvoriti Ormusku moreuz. Radim to i za njih, kao i za svijet. Ova situacija se više nikada neće ponoviti. Pristali su da ne šalju oružje Iranu. Predsjednik Si će me zagrliti kad odem tamo za par nedjelja. Radimo zajedno pametno i dobro. Zar to nije važnije od bitke? Ali zapamtite, mi smo jako dobri u borbi, ako moramo", naveo je Tramp.

Tramp je juče poslao pismo Siju u kom je naveo da ima informacije da Kina naoružava Iran. Si Đinping je to oštro demantovao.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je dvonedjeljni prekid vatre, dok je od 13. aprila američka mornarica blokirala prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu.

