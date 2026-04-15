"Prilično su izudarani": Tramp kaže da je dogovor s Teheranom moguć tokom ovog mjeseca

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Potpisivanje mirovnog sporazuma sa Iranom je veoma moguće u toku aprila, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

Tramp o mirovnom sporazumu s Iranom Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

"Veoma moguće. Prilično su jako izudarani", rekao je Tramp u intervjuu za britansku televiziju "Skaj njuz".

On je dodao da bi se sporazum sa Iranom mogao postići prije zvanične posjete britanskog kralja Čarlsa Trećeg Vašingtonu 27. aprila.

Iran i SAD održali su pregovore u Islamabadu u subotu, 11. aprila. I Teheran i Vašington su nakon pregovora saopštili da nije postignut dogovor o pronalaženju dugoročnog rješenja za okončanje sukoba, usljed niza neslaganja.

Gubici na američkoj strani

Najmanje 399 američkih vojnika ranjeno je od početka sukoba sa Iranom, javio je AP, pozivajući se na portparola Centralne komande SAD Tim Hokings.

Prema njegovim riječima, 354 ranjena vojnika već su se vratila na dužnost. Ukupno 13 američkih vojnika poginulo je u sukobu sa Iranom, prenio je TASS.

SAD i Izrael započeli su vojnu operaciju protiv Irana 28. februara, tokom koje su gađali veće iranske gradove, uključujući prijestonicu Teheran. Iran je uzvratio napadima na Izrael i na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu, Kuvajtu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji.

