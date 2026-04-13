Nakon snažne kritike iz MAGA redova: Tramp izbrisao sliku na kojoj je predstavljen kao Isus

Autor Vesna Kerkez
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obrisao je sliku sa svoje mreže Truth Social na kojoj je pomoću AI predstavljen kao Isus, nakon što je naišla na oštre reakcije.

U obraćanju medijima unutar kompleksa Bijele kuće, Tramp se pokušao opravdati zbog objave ove slike.

"Objavio sam to. Mislio sam da je to ja kao doktor. Trebalo je da to bude ja kao doktor, da ljude činim zdravijima", rekao je Trump, negirajući tvrdnje da je trebalo da bude prikazan kao Isus.

Tramp je u nedjelju naveče objavio sliku, koja je generisana pomoću vještačke inteligencije, nakon što je ranije kritikovao papu Lava XIV zbog kritika američkih vojnih akcija protiv Irana i Venecuele.

Na slici je Tramp prikazan u bijeloj odjeći kako desnom rukom dodiruje čovjeka koji izgleda bolestan ili na samrti, dok iz njegove lijeve ruke izlazi snažna svjetlost, a u pozadini se vide američka zastava, orlovi i vojni avioni.

"Ne znam da li je predsjednik mislio da se šali ili je pod uticajem nekih supstanci ili šta god bi moglo objasniti ovu očiglednu blasfemiju", napisala je Megan Bašam, konzervativna hrišćanska komentatorka, u objavi na mreži X o toj slici.

Njega su kritikovali i brojni drugi, uključujući i bivšu članicu Kongresa Marjorie Taylor Greene, kojoj je objava fotografije posebno zasmetala jer je objavljena na Vaskrs.

