Nakon snažne kritike iz MAGA redova: Tramp izbrisao sliku na kojoj je predstavljen kao Isus

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obrisao je sliku sa svoje mreže Truth Social na kojoj je pomoću AI predstavljen kao Isus, nakon što je naišla na oštre reakcije.

U obraćanju medijima unutar kompleksa Bijele kuće, Tramp se pokušao opravdati zbog objave ove slike.

"Objavio sam to. Mislio sam da je to ja kao doktor. Trebalo je da to bude ja kao doktor, da ljude činim zdravijima", rekao je Trump, negirajući tvrdnje da je trebalo da bude prikazan kao Isus.

Reporter: Did you post that picture of yourself depicted as Jesus Christ?



Trump: It wasn't a depiction. I did post it and I thought it was me as a doctor. And had to do with red cross as a red cross worker, which we support and only the fake news could come up with that one.pic.twitter.com/7Y1u86GjkP — Acyn (@Acyn)April 13, 2026

Tramp je u nedjelju naveče objavio sliku, koja je generisana pomoću vještačke inteligencije, nakon što je ranije kritikovao papu Lava XIV zbog kritika američkih vojnih akcija protiv Irana i Venecuele.

Na slici je Tramp prikazan u bijeloj odjeći kako desnom rukom dodiruje čovjeka koji izgleda bolestan ili na samrti, dok iz njegove lijeve ruke izlazi snažna svjetlost, a u pozadini se vide američka zastava, orlovi i vojni avioni.

Trump's followers on Truth Social are calling him the Antichrist after his post of an image depicting himself as Jesuspic.twitter.com/6qlxjxt7AJ — Headquarters (@HQNewsNow)April 13, 2026

"Ne znam da li je predsjednik mislio da se šali ili je pod uticajem nekih supstanci ili šta god bi moglo objasniti ovu očiglednu blasfemiju", napisala je Megan Bašam, konzervativna hrišćanska komentatorka, u objavi na mreži X o toj slici.

Njega su kritikovali i brojni drugi, uključujući i bivšu članicu Kongresa Marjorie Taylor Greene, kojoj je objava fotografije posebno zasmetala jer je objavljena na Vaskrs.