logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp se javio nakon početka blokade Ormuskog moreuza: Sve što priđe biće uništeno

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Tramp zaprijetio Iranu nakon početka blokade Ormuskog moreuza.

donald tramp prijeti iranu nakon blokade moreuza Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia/Below the Sky/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se nakon što je počela blokada Ormuskog moreuza u 16 časova po našem vremenu. Američka mornarica je počela blokadu iranskih luka i prilaza Ormuzu nakon propalih pregovora u Pakistanu, a Tramp je zaprijetio uništavanjem svakog iranskog broda koji se bude približio američkim.

"Iranska mornarica se nalazi na dnu mora, totalno uništena - čak 158 brodova. Ono što im nismo uništili su, ono što oni zovu - mali napadački brodovi, jer ih i nismo smatrali prijetnjom.

Upozorenje: Ako ijedan od tih brodova priđe blizu naše blokade, biće momentalno uništen. Koristićemo isti sistem za uništavanje kao za brodova koji transportuju narkotike.

To je brza i brutalna akcija. Oko 98 odsto droge koja dolazi u Sjedinjene Države preko okeana i mora je zaustavljena!", naveo je Tramp.

Tagovi

Donald Tramp Iran Ormuski moreuz blokada prijetnje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ