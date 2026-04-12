Tramp će blokirati Ormuski moreuz: Tvrdi da će NATO pomoći u uklanjanju mina

NATO je izrazio interesovanje da pomogne u rješavanju bezbjednosnih problema u Ormuskom moreuzu, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

Tramp je za "Foks njuz" rekao da su zemlje NATO-a sada spremne da pomognu SAD u vezi sa iranskom blokadom Ormuskog moreuza.

Takođe je ponovio ono što je ranije danas napisao o nametanju pomorske blokade Irana.

"Zatvaranje plovnog puta potrajaće neko vrijeme", dodao je Tramp.

Tramp je pojasnio da NATO želi da pomogne u čišćenju mina iz moreuza, dok je blokadu uporedio sa američkom vojnom operacijom u Venecueli, ali na "višem nivou".

Pored toga, Tramp je ponovo izjavio da je glavni preostali problem u razgovorima sa Irancima njihova nespremnost da se odreknu nuklearnih ambicija, ponavljajući da Vašington to neće dozvoliti.

Tramp je istakao da će Velika Britanija i nekoliko drugih zemalja poslati minolovce da očiste mine u Ormuskom moreuzu.