"Niko nije ni očekivao da će doći do sporazuma": Bez dogovora SAD i Irana u Pakistanu

Autor Vesna Kerkez
Višečasovni pregovori delegacija Irana i SAD u Islamabadu nisu doveli do mirovnog sporazuma koji bi okončao rat, nakog čega je potpredsjednik SAD Džej Di Vens sa ostatkom američke delegacije napustio Pakistan.

I iranska delegacija je napustila rano jutros Islamabad nakon pregovora završenih bez rezultata, javlja iranska agencija Mehr.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom i Trampovim zetom i savjetnikom u Bijeloj kući Džaredom Kušnerom, Vens je rano jutros potvrdio da nakon 21-časovnih mirovnih pregovora u Islamabadu, SAD i Iran nisu uspjeli da postignu sporazum o okončanju rata, prenosi Bi-Bi-Si.

"Imali smo niz suštinskih razgovora sa Irancima, to je dobra vijest. Loša vijest je da nismo postigli sporazum i mislim da je to je loša vijest za Iran, a ne za SAD", izjavio je Vens.

On je zahvalio pakistanskim posrednicima, premijeru Šehbazu Šarifu i feldmaršalu Asimu Muniru, i rekao da su "Pakistanci obavili nevjerovatan posao".

Na pitanje o iranskom nuklearnom programu, Vens je odgovorio da je glavni cilj američkog predsjednika Donalda Trampa da spriječi Iran da posjeduje nuklearno oružje, sada i u budućnosti, prenio je CNN.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei rekao je da su razgovori dvije strane održali u atmosferi nepovjerenja i da niko nije očekivao da će doći do sporazuma.

Iran i SAD su razgovarali u Islamabadu juče nakon što je američki predsjednik Donald Tramp u srijedu uveče objavio sporazum sa Teheranom o dvonesedmičnom prekidu vatre.

