"Niko nije ni očekivao da će doći do sporazuma": Bez dogovora SAD i Irana u Pakistanu

Višečasovni pregovori delegacija Irana i SAD u Islamabadu nisu doveli do mirovnog sporazuma koji bi okončao rat, nakog čega je potpredsjednik SAD Džej Di Vens sa ostatkom američke delegacije napustio Pakistan.

I iranska delegacija je napustila rano jutros Islamabad nakon pregovora završenih bez rezultata, javlja iranska agencija Mehr.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom i Trampovim zetom i savjetnikom u Bijeloj kući Džaredom Kušnerom, Vens je rano jutros potvrdio da nakon 21-časovnih mirovnih pregovora u Islamabadu, SAD i Iran nisu uspjeli da postignu sporazum o okončanju rata, prenosi Bi-Bi-Si.

"Imali smo niz suštinskih razgovora sa Irancima, to je dobra vijest. Loša vijest je da nismo postigli sporazum i mislim da je to je loša vijest za Iran, a ne za SAD", izjavio je Vens.

No agreement was reached between the United States and Iran in the latest round of talks held in Islamabad, U.S. Vice President JD Vance said on Sunday, as negotiations concluded without a breakthrough despite intensive engagement.pic.twitter.com/WSIGQ2cClJ — China Xinhua News (@XHNews)April 12, 2026

On je zahvalio pakistanskim posrednicima, premijeru Šehbazu Šarifu i feldmaršalu Asimu Muniru, i rekao da su "Pakistanci obavili nevjerovatan posao".

Na pitanje o iranskom nuklearnom programu, Vens je odgovorio da je glavni cilj američkog predsjednika Donalda Trampa da spriječi Iran da posjeduje nuklearno oružje, sada i u budućnosti, prenio je CNN.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei rekao je da su razgovori dvije strane održali u atmosferi nepovjerenja i da niko nije očekivao da će doći do sporazuma.

Iran i SAD su razgovarali u Islamabadu juče nakon što je američki predsjednik Donald Tramp u srijedu uveče objavio sporazum sa Teheranom o dvonesedmičnom prekidu vatre.

