Otkriveno šta Iran traži od SAD, ovo je ključni faktor za mir na Bliskom istoku

U Islamabad su danas počeli pregovori na visokom nivou između Irana i SAD, što je prvi takav bilateralni susret od 1979. godine. Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Baghai poručio je da će stabilnost u Liban i cijeloj regiji uticati na ishod pregovora koji se odvijaju uz posredovanje Pakistana, piše Anadolija.

Govoreći iz Islamabada, Baghai je rekao da je iranska delegacija, na čelu s predsjednikom parlamenta Bagerom Kalibafom, odmah po dolasku u subotu ujutru započela konsultacije s pakistanskim zvaničnicima. Naveo je da su iranski stavovi i zahtjevi jasno i nedvosmisleno iznijeti na osnovu predloženog okvira.

"Diplomatija je danas nastavak odbrane", rekao je, dodajući da je Iran, nakon gotovo 40 dana sukoba, ušao u, kako je naveo, zahtjevnu diplomatsku bitku.

Primirje pod nadzorom

Baghai je istakao da Iran ostaje u tijesnoj koordinaciji sa svojim oružanim snagama kako bi nadzirao primirje i odgovorio na moguća kršenja.

"Od početka smo naglašavali da, kada govorimo o primirju, ono mora biti stvarno primirje", kazao je.

Napomenuo je da je u prvim satima nakon proglašenja primirja zabilježen manji broj kršenja, na šta su iranske snage, prema njegovim riječima, reagovale brzo i odlučno.

"Od tada nismo primili izvještaje o ozbiljnijim kršenjima", rekao je i dodao da se i sumnjivi slučajevi odmah rješavaju upozorenjima.

Liban kao ključni faktor

Portparol je naglasio da se primirje odnosi na sve frontove, uključujući Liban, što je opisao kao ključnu komponentu šireg okvira. Rekao je da Iran ostaje u kontaktu sa svojom diplomatskom misijom u Bejrut i relevantnim stranama kako bi se osiguralo poštovanje obaveza, naglasivši da će događaji u Libanu direktno uticati na tok diplomatskih napora.

Iranski okvir od deset tačaka

Predloženi iranski okvir, kako su ga opisali iranski zvaničnici, sastoji se od deset tačaka. Iran traži garancije o nenapadanju, nastavak kontrole nad Ormuskim moreuzom, kao i priznanje prava na obogaćivanje uranijuma. Takođe zahtijeva ukidanje svih primarnih i sekundarnih američkih sankcija, povlačenje rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija protiv Irana, kao i rezolucija Odbora guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Spisak zahtjeva uključuje i isplatu odštete Iranu, povlačenje američkih borbenih snaga iz regiona, kao i prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i onaj u Libanu.

Pregovori visokog rizika počeli su danas, neposredno nakon što su se delegacije Irana i SAD odvojeno sastale s pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom.

Američku delegaciju predvodi potpredsednik Džej Di Vens, a u njoj su i posebni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner. Na čelu iranske delegacije je predsjednik parlamenta Bager Kalibaf, a članovi su i ministar spoljnih poslova Abas Aragči, kao i zamjenik Savjeta za nacionalnu bezbjednost Ali Bageri Kani. Pakistan u pregovorima predstavlja ministar spoljnih poslova Išak Dar, a prema izvorima podršku mu pružaju načelnik vojske, general Asim Munir, i ministar unutrašnjih poslova Mohsin Nakvi.

