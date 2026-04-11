Oči cijelog svijeta uprte u Islamabad: Počeli pregovori Amerike i Irana

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif otvorio je pregovore između Irana i SAD, nadajući se postizanju trajnog mira u regionu.

Izvor: Profimedia/Jacquelyn MARTIN / AFP

Iransko-američki pregovori, čiji je cilj okončanje rata na Bliskom istoku, započeli su u Islamabadu, saopštio je pakistanski premijer Šehbaz Šarif, koji se odvojeno sastao sa članovima dvije delegacije.

"Na početku pregovora u Islamabadu premijer se sastao sa Džej Di Vensom", američkim potpredsjednikom koji predvodi delegaciju svoje zemlje, navodi se u saopštenju Šarifovog kabineta.

Prije razgovora, koji počinju u atmosferi dubokog nepovjerenja i za koje nisu određeni ni dnevni red, niti da li će biti direktni ili indirektni, premijer se sastao i sa iranskom delegacijom. Pozdravljajući posvećenost obje delegacije konstruktivnom dijalogu, premijer je izrazio nadu da će ovi razgovori dovesti do trajnog mira u regionu.

Islamabad April 11 ,2026



As the Islamabad Talks commenced today, the Prime Minister of Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif held a meeting with His Excellency JD Vance, Vice President of the United States of America.



Rat odnio hiljade života

Pokrenut 28. februara izraelsko-američkom ofanzivom protiv Irana, rat je do sada odnio hiljade života, prije svega u Iranu i Libanu, a istovremeno potresa globalnu ekonomiju.

Kako javlja iranska državna televizija, sastanak se održava u hotelu Serena. Iranska novinska agencija Fars prenijela je da se očekivalo da Iran naknadno odluči da li će započeti pregovore kasnije tokom dana.

U isti hotel Vens stigao je oko podneva po lokalnom vremenu, ubrzo nakon slijetanja u Islamabad, koji je pretvoren u grad duhova uz jake mjere obezbjeđenja. On predvodi američku delegaciju u kojoj su i specijalni izaslanik Stiv Vitkof, kao i Džared Kušner, zet Donalda Trampa.

Pakistan je okupio tim stručnjaka koji će doprinijeti raspravama o pomorskom saobraćaju, nuklearnim pitanjima i drugim ključnim temama, rekao je AFP-u diplomatski izvor upoznat sa situacijom. Sastanak pomno prate i drugi akteri koji su učestvovali u diplomatskim naporima, među kojima su Egipat, Turska i Kina, zemlje sa kojima Pakistan nastavlja koordinaciju, dodao je izvor.

Iranska upozorenja: "Atmosfera potpunog nepovjerenja"

Prije početka sastanka u Islamabadu svaka strana je izdala svoja upozorenja. Iran pregovorima pristupa „u atmosferi potpunog nepovjerenja, jer su Sjedinjene Države više puta prekršile svoje obaveze“, rekao je u petak iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči njemačkom kolegi Johanu Vadefulu, prenosi iranska novinska agencija Tasnim.

Kako je rekao uticajni predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf, koji predvodi iransku delegaciju, Iran je postavio dva preduslova: "primirje u Libanu", gdje je Izrael u ratu sa Hezbolahom, koji Teheran podržava, i „odmrzavanje iranske imovine“.

"Ako ovdje imamo posla sa predstavnicima pokreta ‘Izrael na prvom mjestu’, u tom slučaju sporazuma neće biti", napisao je na platformi X iranski prvi potpredsjednik Mohamed Reza Aref.

Vens upozorio Iran, ali otvoren za pregovore

Prije dolaska u Pakistan Džej Di Vens je upozorio Iran: "Ako pokušaju da se igraju sa nama, vidjeće da naš pregovarački tim na to neće reagovati.“ Ipak, uprkos tome, rekao je da će "pokušati da vodi pozitivne pregovore".

