logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Počinju pregovori u Islamabadu: Džej Di Vens stigao u Pakistan, Tramp poručuje da će Ormuski moreuz biti otvoren

Autor Haris Krhalić
U glavnom gradu Pakistana danas počinju ključni mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, dok istovremeno raste pritisak na deblokadu globalnih energetskih puteva.

Izvori iz Pakistana potvrdili su da je američki pregovarački tim, predvođen potpredsjednikom SAD-a  Džej Di Vensom, sletio u zemlju, javlja Sky News.

Iranska delegacija već se nalazi u Islamabadu, a predvode je predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf i ministar spoljnih poslova Abas Aragči. Ovi pregovori se smatraju najvažnijim diplomatskim korakom od početka sukoba, a cilj im je stabilizacija regiona i pretvaranje privremenog primirja u trajni mir.

Tramp ne popušta: Ormuski moreuz mora biti slobodan

Neposredno prije početka pregovora, američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će se Ormuski moreuz ponovo otvoriti "prilično brzo", sa iranskom pomoći ili bez nje. Tramp je novinarima u  bazi "Andrews" u Merilandu poručio da su SAD, uz pomoć drugih zemalja, spremne da "otvore Zaliv".

"Neće biti lako, ali otvorićemo ga prilično brzo", rekao je Tramp, naglasivši da je ključni prioritet svakog sporazuma osiguravanje da Iran nikada ne dođe u posjed nuklearnog oružja. Prema njegovim riječima, rješenje nuklearnog pitanja bi automatski značilo i otvaranje moreuza.

Sukob oko "putarine": SAD odbijaju iransku naplatu prolaska

Jedna od glavnih prepreka u pregovorima mogla bi biti namjera Teherana da naplaćuje naknade brodovima za siguran prolaz kroz moreuz, čak i ako se postigne mirovni dogovor. Tramp je bio izričit u odbijanju ove ideje:

  • Stav SAD-a: Washington neće dozvoliti uvođenje sistema naplate za međunarodne plovne puteve.
  • Trampova poruka: "Ako to pokušaju, nećemo im dopustiti."

Pomorski saobraćaj i dalje paralizovan

Uprkos dvonedjeljnom primirju koje je proglašeno u utorak, situacija na terenu je i dalje kritična. Ormuski moreuz, kroz koji prolazi petina svjetske nafte, ostaje u gotovo potpunom zastoju:

Tagovi

Iran SAD pregovori rat

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

