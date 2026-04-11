Počinju pregovori u Islamabadu: Džej Di Vens stigao u Pakistan, Tramp poručuje da će Ormuski moreuz biti otvoren

U glavnom gradu Pakistana danas počinju ključni mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, dok istovremeno raste pritisak na deblokadu globalnih energetskih puteva.

Izvori iz Pakistana potvrdili su da je američki pregovarački tim, predvođen potpredsjednikom SAD-a Džej Di Vensom, sletio u zemlju, javlja Sky News.

Iranska delegacija već se nalazi u Islamabadu, a predvode je predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf i ministar spoljnih poslova Abas Aragči. Ovi pregovori se smatraju najvažnijim diplomatskim korakom od početka sukoba, a cilj im je stabilizacija regiona i pretvaranje privremenog primirja u trajni mir.

Tramp ne popušta: Ormuski moreuz mora biti slobodan

Neposredno prije početka pregovora, američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će se Ormuski moreuz ponovo otvoriti "prilično brzo", sa iranskom pomoći ili bez nje. Tramp je novinarima u bazi "Andrews" u Merilandu poručio da su SAD, uz pomoć drugih zemalja, spremne da "otvore Zaliv".

"Neće biti lako, ali otvorićemo ga prilično brzo", rekao je Tramp, naglasivši da je ključni prioritet svakog sporazuma osiguravanje da Iran nikada ne dođe u posjed nuklearnog oružja. Prema njegovim riječima, rješenje nuklearnog pitanja bi automatski značilo i otvaranje moreuza.

Sukob oko "putarine": SAD odbijaju iransku naplatu prolaska

Jedna od glavnih prepreka u pregovorima mogla bi biti namjera Teherana da naplaćuje naknade brodovima za siguran prolaz kroz moreuz, čak i ako se postigne mirovni dogovor. Tramp je bio izričit u odbijanju ove ideje:

Stav SAD-a: Washington neće dozvoliti uvođenje sistema naplate za međunarodne plovne puteve.

Trampova poruka: "Ako to pokušaju, nećemo im dopustiti."

Pomorski saobraćaj i dalje paralizovan

Uprkos dvonedjeljnom primirju koje je proglašeno u utorak, situacija na terenu je i dalje kritična. Ormuski moreuz, kroz koji prolazi petina svjetske nafte, ostaje u gotovo potpunom zastoju: