Islamabad dočekuje istorijske pregovore između Irana i Amerike pod najvišim merama bezbjednosti. Dok svijet strijepi hoće li krhko primirje izdržati nove tenzije i sukobe u regionu, oči su uprte u sastanak koji bi mogao da odluči sudbinu rata.

Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia

U Islamabad je stigla iranska delegacija koju predvode ministar spoljnih poslova Abas Arakči i predsjednik parlamenta Mohamed Bejker Kalibaf, piše Volstrit žurnal pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim je, međutim, objavila da je vijest o dolasku iranskih zvaničnika u Islamabad „potpuno lažna“. Slične demante objavili su i drugi iranski mediji povezani sa državom.

Američku delegaciju trebalo bi da predvodi potpredsjednik DŽ. D. Vens, a pridružiće mu se specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet Donalda Trampa Džared Kušner. Vitkof i Kušner su učestvovali u tri runde indirektnih nuklearnih pregovora sa iranskim pregovaračima u Omanu prije nego što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara.

Islamabad pod opsadom

Vojska na ulicama, proglašen nacionalni praznik i jezivo prazan prilaz Islamabadu obilježavaju pripreme pakistanske prijestonice za istorijske razgovore između Irana i Amerike. Razgovori bude nade u kraj rata koji je opustošio Bliski istok i izazvao globalnu krizu.

Čak i dok primirje između Sjedinjenih Država i Irana izgleda sve krhkije zbog kontinuiranog izraelskog bombardovanja Libana i sporova oko uslova razgovora, pakistanski zvaničnici insistiraju da će se ključni mirovni sastanak ovog vikenda održati kako je planirano.

Uoči prve runde pregovora, zakazane za subotu, vojnici i paravojne jedinice su raspoređeni u Islamabadu, a bezbjednost je podignuta na najviši nivo. Četvrtak i petak su proglašeni državnim praznicima, što je ulice ostavilo jezivo puste.

Vidi opis (Foto) Vojska na ulicama, grad prazan: Islamabad pod opsadom pred istorijske pregovore Amerike i Irana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Pakistanski zvaničnici nisu željeli da otkriju detalje o organizaciji pregovora, navodeći bezbjednosne i diplomatske razloge, ali su potvrdili da su pripreme u punom jeku.

„Naš prioritet je da osiguramo da pregovori prođu glatko“, rekao je jedan zvaničnik uključen u organizaciju. „Ne želimo da se namećemo. Naša uloga je da posredujemo i olakšamo sporazum. Obje strane, Iran i SAD, mogu se obratiti medijima ako i kada žele.“

Pozadina sukoba

Sukob, koji je počeo izraelskim i američkim napadom na Iran krajem februara, odnio je hiljade života i izazvao globalnu ekonomsku devastaciju. Iranska blokada Ormuskog moreuza, ključne plovne rute, dovela je do svetske nestašice nafte i gasa i izazvala najgoru energetsku krizu u istoriji.

Pakistanski diplomatski napori u utorak uveče konačno su doveli do toga da dvije zaraćene strane pristanu na dvonedeljno prekid vatre, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zapretio da će „čitava civilizacija umreti“ ako Iran ne ispuni njegove zahteve.

Kao dio sporazuma, organizovan je sastanak u Islamabadu radi pregovora o trajnom miru, što se smatra velikom diplomatskom pobjedom Pakistana.

Krhki prekid vatre i spor oko Libana

Međutim, ozbiljna pitanja se nadvijaju nad pregovorima i samim prekidom vatre. Dok su Iran i Pakistan objavili da prekid vatre uključuje Liban, Amerika i Izrael insistiraju da je to posebno pitanje. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da bi svaki mirovni pregovori bili „besmisleni“ ako bi se održavali dok bombe i dalje padaju na Liban.

Prema riječima zamenika iranskog ministra spoljnih poslova Saida Hatibzadeha, Pakistan nastavlja da interveniše iza kulisa kako bi održao mir i zaštitio krhko prekid vatre. Hatibzadeh tvrdi da je Pakistan spriječio Iran da uzvrati na napade na Liban.

Ko je u delegacijama Irana i Amerike

Zvaničnik je potvrdio da se dolazak ključnih delegacija očekuje tokom četvrtka uveče i petka ujutru. Bijela kuća je saopštila da će potpredsednik DŽ. D. Vens predvoditi američki pregovarački tim, a specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner takođe putuju u Islamabad.

Sa iranske strane, zvaničnici su rekli da će u njihovoj delegaciji biti ministar spoljnih poslova Abas Aragči i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf, koji su takođe učestvovali u pregovorima o prekidu vatre.

Očekuje se da će biti prisutni i visoki oficiri Iranske revolucionarne garde. Očekuje se da će delegacije iz zemalja Zaliva, uključujući Katar i Saudijsku Arabiju, koje su takođe bile meta teškog iranskog bombardovanja od početka rata, takođe stići u Islamabad i mogle bi da učestvuju u razgovorima na marginama glavnog sastanka.

Bezbjednosne mjere i lokacije

Zbog visokog bezbjednosnog rizika, pakistanski zvaničnici su potvrdili da se pripremaju tri do četiri moguće lokacije za ključni sastanak. Očekuje se da će najistaknutiji učesnici odsjesti u ekskluzivnom hotelu Serena sa pet zvjezdica, koji bi takođe mogao biti mjesto održavanja razgovora.

Hotel je potpuno ispražnjen od gostiju, a putevi u radijusu od tri kilometra su zatvoreni za saobraćaj i pod kontrolom su vojske. Druge moguće lokacije uključuju kancelariju premijera, kongresni centar u Islamabadu ili bezbednu vojnu lokaciju. Zvaničnici kažu da nema konkretnog vremenskog okvira koliko će pregovori trajati, ali gostima koji su u sredu izbačeni iz hotela Serena rečeno je da će hotel biti zauzet do nedjelje uveče.

Na sastanku u četvrtak, premijer Šehbaz Šarif i načelnik pakistanske vojske Asim Munir, kome se pripisuje posredovanje u prekidu vatre, „izrazili su zadovoljstvo do sada postignutom deeskalacijom“.