Zvaničnik iz Teherana: Ormuski moreuz otvoren, ali samo uz dozvolu Irana

Autor D.V.
Ormuski moreuz, jedna od najvažnijih tačaka za globalno snabdijevanje energentima, trenutno je otvoren za civilne brodove, ali uz strogu kontrolu i neophodno navođenje iranskih vlasti, potvrdio je Irana Said Hatibzadeh, zamjenik ministra spoljnih poslova Irana.

Izvor: AustralianCamera/curioussnapshots/Shutterstock

Hatibzadeh je pojasnio da je iransko navođenje neophodno jer su, u okviru tekućeg sukoba, iranske snage minirale ovaj ključni plovni put. Prema njegovim riječima, mine su i dalje u vodi, a jedino Teheran posjeduje precizne mape i lokacije koje omogućavaju bezbjedan prolaz.

On je za ITV naglasio da je prohodnost moreuza ujedno i najveća moć Irana u pregovorima o prekidu vatre, ali je uputio i jasno upozorenje.

"Svako ko komunicira sa iranskim vlastima dobija dozvolu za prolaz. Ipak, ukoliko Amerikanci i Izraelci ne pristanu na ključne zahtjeve Irana, moreuz može biti ponovo zatvoren", poručio je zamjenik ministra.

Kao jedan od centralnih zahtjeva Irana ističe se prekid vatre u Libanu. Hatibzadeh je izrazio duboku sumnju u namjere "druge strane", navodeći da posljednji talas izraelskih napada, u kojima je stradalo skoro 200 ljudi, dovodi najavljenu pauzu od 14 dana do same ivice propasti.

"Imam sve razloge da budem skeptičan. Izraelci čine teška kršenja upravo sada u Libanu; ono što se dogodilo juče bio je masakr", izjavio je.

Oštre poruke zvaničnom Londonu

Iranski zvaničnik se posebno osvrnuo na ulogu Ujedinjenog Kraljevstva u sukobu, pozivajući britansku vladu da se suoči sa činjenicama. On je optužio London za saučesništvo jer je dozvolio američkim bombarderima B2 da polijeću iz britanskih baza (RAF) u napade na Iran.

"Potpuni je nonsens da jedna zemlja u ratu kaže: 'Ja nisam dio ovog sukoba', a istovremeno ustupa kompletnu infrastrukturu drugome da započne ofanzivnu operaciju protiv treće zemlje", istakao je Hatibzadeh.

