Tramp pobjesnio kad je vidio 10 uslova Irana za kraj rata: Bacio u đubre prijedlog sporazuma

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Tramp odbacio iranski prijedlog za kraj rata Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit je održala konferenciju za medije na kojoj je govorila o posljednjim događajima u ratu na Bliskom istoku. Otkrila je predstavnicima medija da je američki predsjednik Donald Tramp pobjesnio kada je pročitao iranski prijedlog za kraj rata.

Vrhovni sajvet Irana objavio je 10 uslova za kraj rata. Prema njenim riječima, Tramp je pročitao prijedlog, zgužvao ga i odmah bacio u đubre.

"Inicijalni predlog Irana je predsjednik Tramp bacio u đubre. On je fundamentalno neozbiljan.

Iranski režim je prihvatio realnost i sastavio je plan od 10 tačaka koji se slaže sa našim prijedlogom od 15 tačaka. Plan koji su nam privatno iznijeli je potpuno drugačiji.

Ideja da bi predsjednik Tramp prihvatio listu želja Irana je apsurdna. Ono što Iran javno objavljuje se značajno razlikuje od ongoga što oni govore Trampu privatno", započela je Levit.

Potom je govorila o crvenim linijama Trampa. Saopštila je da se one nisu promijenile.

"Trampove crvene linije, prije svega da Iran ne može da obogati uranijum koji bi mogao da se iskoristi za nuklearno oružje, ostaju", dodala je ona, prenosi "Skaj Njuz".

Kako glasi iranski predlog za kraj rata?

Vrhovni savjet Irana objavio je 10 uslova za kraj rata na Bliskom istoku. To su:

  1. Obavezivanje Sjedinjenih Država da neće više napadati Iran
  2. Nastavak kontrole Irana nad Ormuski moreuzom
  3. Iran ima pravo da obogaćivanje uranijuma
  4. Ukidanje svih primarnih sankcija
  5. Ukidanje svih sekundarnih sankcija
  6. Prestanak svih rezolucija Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija
  7. Prestanak svih rezolucija Međunarodne agencije za atomsku energiju
  8. Isplata štete Iranu
  9. Povlačenje američke vojske iz svih vojnih baza na Bliskom istoku
  10. Totalni prekid rata na Bliskom istoku, uključujući i prekid napada na Hezbolah

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, dok je od 8. aprila na snazi dvonedjeljni prekid vatre.

