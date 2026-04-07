Tramp se oglasio uoči isteka roka za Iran: Ovo je poručio režimu u Teheranu

Tramp se oglasio uoči isteka roka za Iran - naveo je da je neprihvatljivo da Iranci formiraju "ljudske štitove".

Izvor: Shutterstock AI/Joey Sussman/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp se javio u kratkom telefonskom razgovoru novinaru "NBC News-a" uoči isteka roka Irana. Režim u Teheranu ima rok do 20 časova večeras po vremenu istočne obale Sjedinjenih Država da prihvati američki mirovni sporazum inače Tramp naređuje strašan napad koji najavljuje danima unazad.

Tramp je u telefonskom razgovoru komentarisao poziv režima u Teheranu da narod izađe na ulice i formira takozvane "ljudske štitove" oko termoelektrana. Nije htio da kaže ništa o pregovorima i da li ima pomaka pred istek ultimatuma.

"To je totalno ilegalno i nezakonito. Ne bi smjeli to da rade", kratak je bio američki predsjednik.

(Mondo.rs)