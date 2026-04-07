logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iran odgovorio na prijetnju Trampa: "Održavanje mira i bezbjednosti je naš glavni prioritet"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Portparol iranske vlade iznio je zvaničan stav Teherana o prijetnjama Donalda Trampa.

Iran odgovorio na prijetnju Trampa Izvor: Lucas Parker/Blue Mist Film Studios/Shutterstock

Portparol iranske vlade Fatemeh Modžaherani je izjavio za iransku državnu agenciju "IRNA" da prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa ne doprinose pregovorima o kraju rata na Bliskom istoku, prenosi "CNN". Tramp im je dao rok do 20 časova večeras po istočnoameričkom vremenu da otvore Ormuski moreuz inače slijedi strašan napad.

"Održavanje mira i bezbjednosti naroda je glavni prioritet vladi. Prijetnje neće poremetiti javnost.

Vrata dijaloga otvaraju se uzajamnim poštovanjem. Prijetnje i poniženja nisu put ka tome. Prijetnje civilizacji su znak ignorisanja istorije jedne nacije koja je više puta prevazilazila krize", rekao je on.

(Mondo.rs)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

