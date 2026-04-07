Iran odgovorio na prijetnju Trampa: "Održavanje mira i bezbjednosti je naš glavni prioritet"

Portparol iranske vlade iznio je zvaničan stav Teherana o prijetnjama Donalda Trampa.

Portparol iranske vlade Fatemeh Modžaherani je izjavio za iransku državnu agenciju "IRNA" da prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa ne doprinose pregovorima o kraju rata na Bliskom istoku, prenosi "CNN". Tramp im je dao rok do 20 časova večeras po istočnoameričkom vremenu da otvore Ormuski moreuz inače slijedi strašan napad.

"Održavanje mira i bezbjednosti naroda je glavni prioritet vladi. Prijetnje neće poremetiti javnost.

Vrata dijaloga otvaraju se uzajamnim poštovanjem. Prijetnje i poniženja nisu put ka tome. Prijetnje civilizacji su znak ignorisanja istorije jedne nacije koja je više puta prevazilazila krize", rekao je on.