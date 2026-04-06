Iran odobio američki prijedlog o kraju rata na Bliskom istoku: "Oni nemaju crvene linije"

Iran je odbio američki prijedlog plana o kraju rata na Bliskom istoku.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Baghei je u ponedjeljak na konferenciji za medije saopštio da je Iran odbio američki prijedlog plana o kraju rata na Bliskom istoku, prenosi "Al Džazira". Dodao je da će Teheran nastaviti da brani svoju zemlju svim mogućim sredstvima.

Optužio je Sjedinjene Države i Izrael da "nemaju crvene linije" i da ne poštuju međunarodno pravo. Govorio je o prijedlogu o kraju rata od 15 tačaka koji su navodno sastavile Sjedinjene Države.

"Neprihvatljiv je i nelogičan. Razgovori ne mogu da se vode kroz prijetnje, nacionalna bezbjednost Irana i nacionalni strateški interesi naše države su ključni kriterijum za bilo kakav dogovor", objasnio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova stavove režima u Teheranu.