Iran odbija da otvori Ormuski moreuz: Razmatraju mirovni plan, ali pod ovim uslovima

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Iran odbija otvaranje Ormuskog moreuza za privremeno primirje, sumnjajući u namjere SAD. Teheran razmatra mirovni prijedlog u dvije faze, ali ne pristaje na pritiske i vremenske rokove.

Iran odbija da otvori Ormuski moreuz

Iran neće ponovo otvoriti Ormuski moreuz u zamjenu za"privremeno primirje", izjavio je visoki iranski zvaničnik za agenciju Rojters u ponedjeljak, dodajući da Teheran smatra da Vašington nije spreman za trajan prekid vatre.

Zvaničnik je potvrdio da je Iran primio prijedloge za trenutno primirje i da ih razmatra, ali je naglasio da Teheran ne prihvata pritiske kako bi pristao na vremenske rokove i donio odluku.

Šta sadrži okvir za okončanje sukoba?

Okvir za okončanje borbi sastavio je Pakistan, a poslat je Iranu i SAD tokom noći, naveo je izvor Rojtersa, pominjući pristup u dvije faze sa trenutnim primirjem nakon kojeg bi usledio sveobuhvatni sporazum.

Američki portal Aksios (Axios) sinoć je objavio da SAD, Iran i regionalni posrednici raspravljaju o potencijalnom 45-dnevnom prekidu vatre u sklopu dogovora u dve faze koji bi mogao da dovede do trajnog kraja rata, pozivajući se na američke, izraelske i regionalne izvore.

Prema tom prijedlogu, ponovo bi se otvorio Ormuski moreuz, a sukobljene strane bi imale između 15 i 20 dana da finalizuju širi sporazum.

