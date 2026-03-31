Iran blizu novih pravila za Ormuski moreuz: Brodovima iz EU će biti zabranjen prolaz

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Brodovima iz Sjedinjenih Država, Izraela, Evropske unije i drugih zemalja koje su posljednjih godina uvele sankcije Iranu moglo bi biti zabranjeno kretanje kroz jedan od najvažnijih svjetskih plovnih puteva.

Iran blizu novih pravila za Ormuski moreuz Izvor: youtube/screenshot/ON THE ROGER /Below the Sky/Shutterstock

Odbor za bezbjednost iranskog parlamenta odobrio je nacrt zakona kojim se uvodi sistem putarina za prolaz kroz Ormuski moreuz i predlaže ograničavanje pristupa brodovima povezanim sa zemljama koje su uvele sankcije Iranu. Predlog će biti podnesen na raspravu i glasanje u parlamentu, rekao je član odbora Modžtaba Sari novinskoj agenciji FARS.

Prolaz će biti zabranjen brodovima iz EU

Prema nacrtu, brodovima iz Sjedinjenih Država, Izraela i zemalja koje su uvele sankcije Iranu posljednjih godina bio bi zabranjen prolazak kroz strateški plovni put. Brodovi iz Evropske unije takođe bi bili uključeni, prema Sariju.

Naplata prelaska bi bila u iranskoj nacionalnoj valuti, rijalu, izvjestio je FARS, u potezu usmjerenom na jačanje valute i zaobilaženje američkih sankcija, uz istovremeno davanje države potpune kontrole nad finansijskim tokovima, prenosi Index.

Dalja eskalacija

Ovaj potez signalizira dalju eskalaciju sa Vašingtonom. Američki predsjednik Donald Tramp zahtijevao je da Teheran u potpunosti ponovo otvori moreuz, ključnu rutu za globalno snabdijevanje energijom, i zapretio je drastičnim posljedicama ako to ne učini. 

