Iran lansirao raketu ka NATO članici: Uzbuna u Mediteranu, ministar odbrane se hitno oglasio

Iran ponovo lansirao balistički projektil ka Turskoj koji je NATO odmah presreo i oborio.

Iran je danas lansirao balističku raketu ka Turskoj koja je ekspresno oborena, javlja britanski list "Gardijan". Ovo je inače četvrti ovakav incident od početka rata na Bliskom istoku koji je izbio u ranim jutarnjim časovima u subotu 28. februara ove godine.

NATO je momentalno reagovao i oborio je iransku raketu. Ministar odbrane Turske se hitno oglasio i saopštio da je NATO reagovao sa istoka Mediterana i da je odmah presreo i uništio iransku balističku raketu.

Ministar je takođe izjavio da je država spremno reagovala na ovaj napad. Nisu prezali ni od čega i najavio je dalje korake jer je ovo četvrti ovakav incident od početka sukoba na Bliskom istoku.