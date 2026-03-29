Pokrenut novi talas raketnih napada na Teheran: Ovo je cilj izraelske vojske

Izrael pokrenuo novi talas raketnih napada na Teheran.

Izvor: MEK / Sipa Press / Profimedia

Izraelska vojska saopštila je večeras da je započet novi talas raketnih napada na Teheran, prijestonicu Irana, prenosi britanski list "Gardijan". Izraelska vojska je navela da je ovaj napad usmjeren na vrh "terorističkog režima" u Teheranu.

Trenutno nije poznato više detalja. Zasad nije poznato ima li povrijeđenih ili stradalih.

The Iranian Ministry of Energy has confirmed ongoing power outages in Tehran and other cities across Northern Iran, following strikes in the past hour by Israel and/or the United States against energy infrastructure in the Tehran Province.pic.twitter.com/8kU5og0G6W — OSINTdefender (@sentdefender)March 29, 2026

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

