Počinju pregovori Irana i Amerike? Ova zemlja spremna da posreduje u okončanju rata na Bliskom istoku

Pakistan najavio pregovore Irana i Sjedinjenih Država u svojoj zemlji.

Ministar spoljnih poslova Pakistana Išak Dar saopštio je danas da je Pakistan spreman da bude domaćin pregovora Irana i Sjedinjenih Država u narednim danima, prenosi "Gardijan". Nije precizirao kada tačno bi mogli da počnu pregovori, kao i da li su zvanično potvrđeni.

Nije trenutno poznato ni da li je riječ o direktnim pregovorima Irana i Sjedinjenih Država. On tvrdi da su predstavnici obje države izrazili spremnost za pregovore u Pakistanu.

Pakistan je već imao sastanke sa Turskom, Egiptom i Saudijskom Arabijom o ratu na Bliskom istoku. Ove četiri države su razmijenile mišljenja o načinima za okončanje sukoba koji traje od subote 28. februara ove godine.

