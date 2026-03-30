Španija rekla "ne" Americi: Zatvoren vazdušni prostor i blokirane ključne baze

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Španija je zabranila prelete američkih ratnih aviona povezanih sa sukobom u Iranu i onemogućila korišćenje vojnih baza Rota i Moron za napade, što predstavlja jasan politički signal protiv učešća u ovom ratu.

Španija zatvorila vazdušni prostor za američke avione Izvor: Airman 1st Class Christopher Lyons

Prema pisanju lista El Pais, Španija je zatvorila svoj vazdušni prostor za američke ratne avione povezane sa ratom u Iranu i onemogućila korišćenje baza Rota i Moron za napade na Iran.

Prema pisanju španskog lista El Pais, Španija je obustavila prelete svih ratnih aviona povezanih sa učešćem Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u ratu u Iranu iznad svoje teritorije. Odluka se odnosi na američke vojne avione stacionirane u drugim zemljama, kao što je Ujedinjeno Kraljevstvo.

Španske vlasti su ranije već spriječile Vašington da koristi dve ključne vojne baze na jugu zemlje. To su baze Rota i Moron, koje su smještene u blizini gradova Kadiz i Sevilja, a koje se zajednički koriste sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Premijer Pedro Sančez javno je kritikovao američke i izraelske napade na Iran od početka rata 28. februara. Opisao je sukob kao "ilegalni rat" i zauzeo se za to da Španija ne učestvuje u operacijama koje su povezane sa ovim napadima.

Predstavnici španske vlade brzo su poručili da Sjedinjenim Državama neće biti dozvoljeno da koriste baze Rota i Moron za pokretanje napada na Iran.

Istovremeno, podaci o kretanju letova pokazali su da je više od deset američkih aviona napustilo ove dvije baze u danima nakon početka rata.

