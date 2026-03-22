"Svijet ne smije da plaća cijenu tuđeg rata" : Španski premijer pozvao na otvaranje moreuza

Autor Vesna Kerkez
Premijer Španije, Pedro Sančez, pozvao je hitno otvaranje Ormuskog moreuza kako bi se zaštitila energetska infrastruktura na Bliskom istoku.

Premijer Španije Pedro Sančez pozvao je na hitno otvaranje Ormuskog moreuza i zaštitu energetskih objekata na Bliskom istoku, nakon pojačanih napada na naftnu i gasnu infrastrukturu u regionu.

On je poručio da bi dalja eskalacija sukoba mogla da dovede do ozbiljne globalne energetske krize, naglašavajući da posljedice rata ne bi smjele da snose zemlje koje u njemu ne učestvuju, prenosi Gardijan.

"Nalazimo se na prelomnoj tački. Svako dalje pogoršanje situacije može imati dugoročne posljedice po snabdijevanje energijom u svijetu", naveo je Sančez.

Ultimatum i razmjena pretnji

Sančez nije direktno imenovao aktere sukoba, ali njegov apel dolazi nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp uputio oštro upozorenje Iranu.

Tramp je, prema navodima medija, dao rok od 48 sati Teheranu da omogući slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz, koji je ključan za transport svjetske nafte, uz poruku da će u suprotnom uslijediti vojni napadi na iransku infrastrukturu.

Iran je odgovorio prijetnjom da bi u slučaju napada mogao da uzvrati uništavanjem ključnih objekata širom regiona, uključujući sisteme za vodosnabdevanje.

Posljedice po energetiku i ekonomiju

Stručnjaci upozoravaju da bi uništavanje energetske infrastrukture moglo da izazove ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu energije i dugoročno utiče na svjetsku ekonomiju.

Prema dostupnim podacima, od početka sukoba oštećeno je najmanje 39 rafinerija, gasnih polja i drugih energetskih postrojenja u više zemalja Bliskog istoka.

