logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rute: 22 zemlje, većinom članice NATO-a, planiraju osiguranje Ormuskog moreuza

Autori Vesna Kerkez Autori Fena/Srna
Grupa od 22 zemlje, među kojima su većinom članice NATO-a, planira buduće bezbjednosne mjere u Ormuskom moreuzu, izjavio je generalni sekretar Mark Rute.

Grupa od 22 zemlje planira mjere za bezbjednost Ormuskog moreuza

"Dobra vijest je da se od četvrtka grupa od 22 zemlje, većina njih iz NATO-a, okuplja u namjeri da osigura da Ormuski moreuz bude slobodan i otvoren čim to bude moguće", rekao je Rute "Foks njuzu".

Pored članica NATO-a, u radu učestvuju Japan, Južna Koreja, Australija, Novi Zeland, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein, rekao je Rute.

On nije precizirao kada će ove zemlje biti spremne da preduzmu konkretne akcije.

"Očigledno je da vojna kampanja u Iranu još traje. Zato sada sarađujemo sa ovim zemljama, a takođe i sa SAD, da bismo bili sigurni da procijenimo šta, kada i kako možemo da uradimo", rekao je Rute.

Ranije ove sedmice, predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je kredibilitet NATO-a ozbiljno potkopan zbog nespremnosti vojnog bloka da pomogne Americi u deblokiranju Ormuskog moreuza.

Tagovi

Mark Rute Ormuski moreuz NATO

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ