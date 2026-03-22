Rute: 22 zemlje, većinom članice NATO-a, planiraju osiguranje Ormuskog moreuza

Izvor: Printscreen/Google maps

Grupa od 22 zemlje, od kojih je većina dio NATO saveza, planira buduće bezbjednosne mjere u Ormuskom moreuzu, izjavio je generalni sekretar Alijanse Mark Rute.

"Dobra vijest je da se od četvrtka grupa od 22 zemlje, većina njih iz NATO-a, okuplja u namjeri da osigura da Ormuski moreuz bude slobodan i otvoren čim to bude moguće", rekao je Rute "Foks njuzu".

Pored članica NATO-a, u radu učestvuju Japan, Južna Koreja, Australija, Novi Zeland, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein, rekao je Rute.

On nije precizirao kada će ove zemlje biti spremne da preduzmu konkretne akcije.

"Očigledno je da vojna kampanja u Iranu još traje. Zato sada sarađujemo sa ovim zemljama, a takođe i sa SAD, da bismo bili sigurni da procijenimo šta, kada i kako možemo da uradimo", rekao je Rute.

Ranije ove sedmice, predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je kredibilitet NATO-a ozbiljno potkopan zbog nespremnosti vojnog bloka da pomogne Americi u deblokiranju Ormuskog moreuza.