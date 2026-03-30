Tramp o iranskom naftnom terminalu: "Možda ćemo zauzeti ostrvo Harg, imamo mnogo opcija"

Autor D.V. Izvor Fonet
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp iznio je mogućnost da američke snage zauzmu iransko ostrvo Harg, glavni naftni terminal Irana u Persijskom zalivu, prenosi danas Asošijeted pres (AP).

SAD razmatraju zauzimanje ključnog naftnog čvorišta Irana Izvor: artemegorovv/Lucas Parker/Shutterstock

"Možda ćemo zauzeti Harg, a možda i nećemo. Imamo mnogo opcija", rekao je Tramp u intervjuu za Financial Times.

On je dodao da bi takva akcija podrazumevala duže prisustvo američkih snaga na ostrvu.

Iran je zaprijetio da će minirati Persijski zaliv u slučaju invazije na njegovu teritoriju. Sjedinjene Države i Izrael nastavili su napade na Iran, iako postoje nagovještaji napretka u pregovorima o primirju.

Istovremeno, Iran je napao ključno postrojenje za vodu i struju u Kuvajtu, u okviru kampanje protiv zalivskih arapskih država. U tom napadu poginuo je jedan indijski radnik, a nanijeta je značajna materijalna šteta.

Tramp je takođe izjavio da je Iran pristao da propusti 20 tankera sa naftom kroz moreuz Hormuz, počevši od ponedjeljka ujutru, "kao znak poštovanja".

"Pregovori idu izuzetno dobro, ali sa Iranom nikad ne znate – pregovaramo, a onda uvijek moramo i ih da raznesemo", rekao je američki predsjednik.

Rat je već ugrozio globalne zalihe nafte i prirodnog gasa, izazvao nestašice đubriva i poremetio vazdušni saobraćaj.

Iranska kontrola nad strateškim Ormuskim moreuzom dovela je do velikih poremećaja na tržištima i rasta cijena energenata.

