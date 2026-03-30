Nafta ponovo iznad 115 dolara: Bliskoistočni sukob nastavlja da potresa svjetska tržišta

Cijene nafte na svjetskom tržištu zabilježile su novi značajan skok, premašivši cifru od 115 dolara po barelu odmah nakon otvaranja trgovanja na azijskim berzama.
Cijena sirove nafte marke "brent" jutros iznosi 115,84 dolara po barelu, što predstavlja porast od 2,9 odsto u odnosu na vrijednosti zabilježene u petak.
Stručnjaci podsjećaju da je cijena ovog energenta bila stabilna na nivou od oko 72 dolara po barelu sve do 28. februara, kada su započeli vojni napadi SAD-a i Izraela na Iran. Od tog trenutka, tržište nafte nalazi se u stanju stalne napetosti i drastičnih poskupljenja.
Cijena nafte marke 'brent' dostigla je vrhunac prošle sedmice, kada je 19. marta iznosila 118 dolara po barelu, navodi se u izvještajima sa berzi.
Iako je u petak poslijepodne zabilježen blagi pad na nešto ispod 112 dolara, današnje otvaranje tržišta u Aziji potvrdilo je da su strahovi od poremećaja u snabdijevanju i dalje dominantan faktor koji diktira cijenu, prenose svjetski mediji.