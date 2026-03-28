Kiril Dmitrijev upozorio da će Evropa i Ujedinjeno Kraljevstvo uskoro tražiti energiju iz Rusije zbog pada globalnih zaliha.

Evropi i Ujedinjenom Kraljevstvu očajnički je potrebna energija iz Moskve jer se globalne zalihe smanjuju, upozorio je ove nedJelje šef ruskog državnog investicionog fonda Kiril Dmitrijev.

"Rusija će sigurno dobiti mnogo zahtJeva iz Evrope i Britanije... i odlučiće da li će ih ispuniti ili ne. Naše predviđanje je vrlo jasno: Evropa i Britanija će nas moliti za ruske energetske resurse", rekao je Dmitrijev na sastanku ruskog saveza industrijalaca i preduzetnika, prema državnoj novinskoj agenciji RIA Novosti.

Dmitrijev, koji vodi Ruski fond za za direktna ulaganja, rekao je da bi cijena nafte mogla da poraste na 150 do 200 dolara po barelu, jer sukob na Bliskom istoku potresa globalna energetska tržišta, upozoravajući na "najtežu energetsku krizu" za koju Evropa nije spremna.

Takođe je istakao da je Zapad "pucao sebi u nogu" smanjenjem zavisnosti od ruske energije nakon sveobuhvatne invazije Moskve na Ukrajinu 2022. godine.

Dmitrijev, sve vidljiviji ekonomski izaslanik Kremlja koji je pregovarao sa Sjedinjenim Državama o ratu u Ukrajini, posljednjih dana je pojačao svoje poruke, prikazujući Rusiju kao nezamjenjivu na globalnim energetskim tržištima kako se zalihe smanjuju i tvrdeći da su zapadne sankcije imale suprotan efekat, izvještava Politiko.

Njegove optimistične izjave dolaze u trenutku kada cijene energije vrtoglavo rastu, jer iranska blokada Ormuskog moreuza ometa protok tečnog prirodnog gasa i gura cijenu sirove nafte prema 100 dolara po barelu, podstičući strahove od šireg ekonomskog šoka.

Za sada, Brisel ostaje pri svom stavu. "Nema povratka zavisnosti od ruske energije", rekao je ove nedjelje evropski komesar za energetiku Dan Jergensen, naglašavajući da Unija ne bi trebalo da uveze "nijedan molekul".

