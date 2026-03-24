Žestok ruski napad na ukrajinski grad, ima povrijeđenih: Dron se zabio u zgradu, isplivao jeziv snimak (Video)

Žestok ruski napad na ukrajinski grad, ima povrijeđenih: Dron se zabio u zgradu, isplivao jeziv snimak (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Rusija je usred dana napala centar Lavova dronovima, teško povrijedivši dvije osobe i oštetivši objekte, uključujući crkvu iz 17. vijeka pod zaštitom UNESCO-a.

Rusija je usred dana napala centar Lavova dronovima Izvor: X/@Svyrydenko_Y/Printscreen

Ruske snage su danas usred dana napale centar Lavova, a u napadu su teško povrijeđene dvije osobe, objavila je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko. "Rusija napada prepun centar grada usred dana. Prije samo nekoliko minuta rusko-iranski dronovi pogodili su grad Lavov i teško povrijedili dvije osobe", napisala je Sviridenko na društvenoj mreži X.

Uz objavu je podijelila i snimak udara drona u zgradu u centru grada. Dodala je da je jedna od meta bila crkva Svetog Andreja iz 17. veka, koja je dio UNESCO-ove svjetske baštine. "Rusiju mogu zaustaviti samo snaga, beskompromisne sankcije i odlučna akcija", poručila je Sviridenko.

Rat ušao u petu godinu

Rat u Ukrajini počeo je 24. februara 2022, kada je Rusija pokrenula totalnu invaziju. Sukob je nedavno ušao u petu godinu i pretvorio se u rat iscrpljivanja sa ograničenim teritorijalnim pomacima, ali stalnim napadima na infrastrukturu i gradove.

Prema podacima Ujedinjenih nacija i zapadnih procjena, potvrđeno je više od 15.000 poginulih civila, dok je stvarni broj verovatno veći. Ukupni vojni gubici sa obe strane procjenjuju se na između 1,8 i gotovo 2 miliona poginulih, ranjenih i nestalih vojnika, pri čemu je Rusija pretrpjela veće gubitke, a Ukrajina stotine hiljada.

Možda će vas zanimati

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ