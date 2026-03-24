NATO hitno podigao ratne avione zbog Rusije: Poljska u najvišem stepenu pripravnosti

NATO hitno podigao ratne avione zbog Rusije: Poljska u najvišem stepenu pripravnosti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
NATO hitno podigao avione u Poljskoj zbog ruskog napada na Ukrajinu usred noći u kom su stradale najmanje četiri osobe.

nato reagovao podizanjem aviona nakon ruskog napada na ukrajinu Izvor: YouTube/Printscreen/TangoSix

Poljska je rano jutros podigla nekoliko aviona nakon što je ruska vojska izvela napade tokom noći u Ukrajini u kojoj je stradalo najmanje četiri osobe, piše "Newsweek". NATO je hitno reagovao i podigao je dva aviona i avion za rano upozorenje koji je opremljen moćnim senzorima za oktrivanje prijetnji iz daljine.

Zbog ovog napada se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je naveo da je Rusija izvela napad dronovima na Zaporožje i Poltavu.

Oštećeno je nekoliko stambenih zgrada. Napadnuto je ukupno 11 regija u Ukrajini.

Tokom napada Rusije na Ukrajinu, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je presrelo 25 raketa i 365 dronova. Pogođene su ukupno 22 lokacije. 

NATO Ukrajina Poljska Rusija

