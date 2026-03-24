SAD uvodi zabranu za internet rutere iz Kine zbog straha od špijunaže

Samo nekoliko mjeseci nakon što je američka Federalna komisija za komunikacije (FCC) zabranila uvoz dronova kineskog giganta DJI, na red su došli i novi ruteri za pristup internetu i bežičnim mrežama.

Odluka FCC sa da proširi svoju listu "uređaja od povjerenja" izazvala je veliku pažnju cijele globalne tehnološke industrije, jer se po prvi put proširuje lista uređaja koji se smatraju potencijalnim rizikom po nacionalnu bezbjednost SAD.

Ova lista, uvedena na osnovu zakona iz 2019. godine, predstavlja spisak mrežne opreme i usluga za koje američke vlasti procjenjuju da mogu ugroziti sigurnost komunikacionih mreža i podataka korisnika, a najnovije izmjene dodatno pooštravaju pravila za proizvođače i distributere.

Šta ne bi trebalo da stavljate pored Wi-Fi rutera

Prema novim smjernicama, uređaji koji spadaju u rizičnu kategoriju više neće moći da dobiju neophodnu dozvolu za prodaju i upotrebu na američkom tržištu (tzv. 'FCC Listed'), što u praksi znači da će njihov uvoz i prodaja biti onemogućeni.

Posebno je značajno i to što se ove mjere ne odnose samo na pojedinačne kompanije (najvećim dijelom iz Kine i Azije), već i na čitave kategorije proizvoda, uključujući i potrošačku mrežnu opremu poput rutera, koji su ključni za svakodnevno funkcionisanje interneta u domaćinstvima i firmama.

"Manja konkurencija onemogućiće nabavku jeftinih modela rutera iz Azije"

Iako uređaji koji su do sada bili odobreni mogu nastaviti da se koriste, nova pravila praktično zatvaraju vrata budućim modelima koji ne ispunjavaju bezbjednosne kriterijume.

Stručnjaci ističu da je ovakav pristup dio šire strategije američke administracije da smanji zavisnost od stranih tehnoloških lanaca snabdijevanja, te da ojača domaću industriju, posebno u sektorima koji imaju ključnu ulogu u digitalnoj infrastrukturi.

Stručnjaci napominju da će ovo sigurno dovesti do rasta cijena ovakve opreme, budući da će manja konkurencija na tržištu praktično onemogućiti nabavku jeftinih modela iz Azije, kakve najveći broj Amerikanaca i koristi.

Istovremeno, ova odluka FCC odražava i sve veću zabrinutost američke obavještajne zajednice zbog mogućnosti da određeni ruteri, WiFi uređaji i slična oprema budu iskorišćeni za nadzor aktivnosti korisnika, krađu podataka ili čak sabotažu mreža u korporacijama.

Iako je FCC naglasio da će se odluke donositi na osnovu procjene rizika, a ne ciljanja pojedinih država odakle mrežna oprema dolazi, jasno je da će najveći uticaj osjetiti proizvođači čija se oprema proizvodi u Kini.

Posljedice ove regulative mogle bi biti višestruke, od promjena u globalnim lancima proizvodnje, do globalnog rasta cijena opreme i smanjenja izbora za korisnike.

