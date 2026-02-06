logo
SAD poziva na novi nuklearni sporazum: Kina odbija da pregovara, Rusija "između dvije vatre"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

SAD traže novi nuklearni sporazum s Rusijom i Kinom, dok Moskva ostaje otvorena za razgovore, a Peking odbija pregovore.

SAD žele novi nuklearni sporazum, Kina se protivi Izvor: Youtube/CNBC-TV18/KMG/Jesus Cervantes/Shutterstock

Sjedinjene Američke Države su pozvale na novi sporazum o kontroli naoružanja nakon što je u istekao sporazum kojim se ograničavalo rusko i američko strateško nuklearno naoružanje.

Rusija je u septembru predložila objema stranama da dobrovoljno produže uslove sporazuma za godinu dana kako bi se obezbijedilo vrijeme za raspravu o sledećem sporazumu, ali američki predsjednik Donald Tramp je u objavi na društvenim mrežama rekao da bi trebalo osmisliti novi sporazum.

SAD traži uključivanje Kine u novi sporazum

Američki državni podsekretar za kontrolu naoružanja i međunarodnu bezbjednost Tomas DiNano rekao je na Konferenciji o razoružanju u Ženevi da produženje Novog START-a, koji je postavio ograničenja dvjema najvećim nuklearnim silama, ne bi koristilo ni SAD-u ni svijetu, zato što je manjkav i ne uključuje Kinu.

"Danas se Sjedinjene Američke Države suočavaju s pretnjama više nuklearnih sila. Ukratko, bilateralni sporazum, dakle sa samo jednom nuklearnom silom, jednostavno je neprikladan 2026. i za budućnost", rekao je DiNano.

Ranije je DiNano novinarima rekao da je Tramp jasno dao do znanja da želi novi sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja. Tramp, koji je u srijedu razgovarao s kineskim predsjednikom Si Dzinpingom, želi da se Kina uključi u sporazum o smanjenju nuklearnog oružja.

Kina odbija učešće u pregovorima

Kineski ambasador za razoružanje u UN-u Šen Džijan rekao je u petak da njegova zemlja neće učestvovati u novim pregovorima s Moskvom i Vašingtonom, prenosi Index. Peking je ranije istakao da ima samo dio njihovog broja bojevih glava, procijenjenih na 600, u poređenju s oko 4000 koliko je procjena za Rusiju i SAD.

DiNano je izaslanicima rekao da je SAD svjestan da je Kina sprovela nuklearne eksplozivne testove koje je pokušala da sakrije.

"Kina je i dalje na putu da do 2030. godine ima preko 1000 nuklearnih bojevih glava", rekao je DiNano, dodajući da Rusija podržava njihovo gomilanje.

Ruski ambasador za razoružanje u Ženevi, Genadij Gatilov, rekao je članovima da je žalosno što SAD nije reagovao na pokušaje produženja Novog START-a, dodajući da Moskva ostaje otvorena za razgovore.

Ako bude bilo ozbiljnih razgovora o multilateralnim pregovorima o kontroli ili smanjenju nuklearnog oružja, Rusija bi u principu bila uključena u takav proces, ako su u njemu uključene i Velika Britanija i Francuska.

nuklearno naoružanje SAD Kina Rusija

