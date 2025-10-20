Budžetska blokada u SAD: Nuklearna agencija prvi put od osnivanja šalje radnike na prinudni odmor

Agencija odgovorna za zaštitu američkog nuklearnog oružja počela je da šalje većinu zaposlenih na prinudni odmor zbog budžetske blokade državne administracije, javili su američki mediji.

Oko 1.400 radnika Nacionalne administracije za nuklearnu bezbjednost (NNSA) dobija obavještenja u kojima se navodi da su poslati na "neplaćeni prinudni odmor", prenio je Si-En-En.

Na radnim mjestima ostalo je samo 375 ljudi.

"Od osnivanja 2000. godine, NNSA nikada nije otpuštala federalne radnike tokom prekida finansiranja. Ovaj put nemamo izbora. Produžili smo finansiranje koliko god smo mogli", rekao je portparol Ministarstva energetike Ben Ditderih.

Prema podacima neprofitne organizacije za globalnu bezbjednost "Bilten za nuklearne naučnike", SAD imaju arsenal od 5.177 nuklearnih bojevih glava, od kojih je oko 1.770 raspoređeno.

NNSA je odgovorna za projektovanje, proizvodnju, servisiranje i obezbjeđivanje oružja i nadgleda oko 60.000 izvođača radova.