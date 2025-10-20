logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Budžetska blokada u SAD: Nuklearna agencija prvi put od osnivanja šalje radnike na prinudni odmor

Budžetska blokada u SAD: Nuklearna agencija prvi put od osnivanja šalje radnike na prinudni odmor

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Agencija odgovorna za zaštitu američkog nuklearnog oružja počela je da šalje većinu zaposlenih na prinudni odmor zbog budžetske blokade državne administracije, javili su američki mediji.

NNSA smanjuje osoblje zbog finansijskog zastoja Izvor: Shutterstock, Chad Lawhorn Photography

Oko 1.400 radnika Nacionalne administracije za nuklearnu bezbjednost (NNSA) dobija obavještenja u kojima se navodi da su poslati na "neplaćeni prinudni odmor", prenio je Si-En-En.

Na radnim mjestima ostalo je samo 375 ljudi.

"Od osnivanja 2000. godine, NNSA nikada nije otpuštala federalne radnike tokom prekida finansiranja. Ovaj put nemamo izbora. Produžili smo finansiranje koliko god smo mogli", rekao je portparol Ministarstva energetike Ben Ditderih.

Prema podacima neprofitne organizacije za globalnu bezbjednost "Bilten za nuklearne naučnike", SAD imaju arsenal od 5.177 nuklearnih bojevih glava, od kojih je oko 1.770 raspoređeno.

NNSA je odgovorna za projektovanje, proizvodnju, servisiranje i obezbjeđivanje oružja i nadgleda oko 60.000 izvođača radova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

nuklearno naoružanje SAD radnici nuklearni program

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ