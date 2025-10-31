"Previše moćan da bi se koristio, osim ako niste spremni da uništite svijet": Putinov leteći Černobilj krši sva pravila

Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je da je Rusija uspješno testirala nuklearni supertorpedo Posejdon, koji prema ocjenama stručnjaka može izazvati radioaktivni cunami i učiniti obalne gradove nenastanjivim.

Izvor: Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u srijedu da je Rusija uspješno testirala nuklearni supertorpedo Posejdon, a Gardijan je u svojoj analizi objasnio o kakvoj vrsti oružja se radi.

Američki i ruski zvaničnici su ga opisali kao novu kategoriju oružja dizajniranog za odmazdni udar, sa nuklearnom bojevom glavom sposobnom da izazove radioaktivni cunami koji bi obalne gradove učinio nenastanjivim.

Lansira se sa podmornice poput torpeda, ali se navodno može reflektovati poput podvodnog drona prije nego što udari svojom nuklearnom bojevom glavom. Stručnjaci za kontrolu naoružanja kažu da Posejdon krši većinu tradicionalnih pravila nuklearnog odvraćanja.

Gori od "Satane"?

BBC podsjeća da je Posejdon prvi put otkriven 2018. godine, a ruski mediji su tada tvrdili da može da dostigne brzinu od 200 kilometara na sat, a pritom se kreće "stalno promenljivom rutom", zbog čega ga je nemoguće presresti.

"Prvi put smo uspeli ne samo da ga lansiramo, već i da pokrenemo pogonsku jedinicu na kojoj je proveo određeno vrijeme. Ovo je ogroman uspjeh. Ne postoji ništa slično ovome", rekao je Putin. Tvrdi da snaga Posejdona nadmašuje čak i rusku interkontinentalnu raketu Sarmat, poznatu kao "Satana II".

Oružje sudnjeg dana

Isto tako, Putin je prije samo nekoliko dana izjavio da je Moskva testirala Burevestnik, krstareću raketu na nuklearni pogon neograničenog dometa. Rekao je da je to "jedinstven proizvod, bez premca u svijetu" i napomenuo da je "toliko nov da nisu ni utvrdili kojoj klasi oružja pripada. Mediji su ga nazvali 'leteći Černobilj'".

"U osnovi, to je oružje sudnjeg dana, previše moćno da bi se koristilo, osim ako niste spremni da uništite svijet", rekao je za BBC Mark Galeoti, stručnjak za Rusiju koji godinama analizira rusku politiku.

Napomenuo je da je ovo oružje odmazde za drugi udar i da čak ni najradikalniji prokremljovski propagandisti ne sugerišu da neko priprema napad na Rusiju. Takođe vrijedi napomenuti da još uvek nije jasno da li je ovo oružje uopšte operativno.