Crni bilans u Kolumbiji raste: U padu "Herculesa" stradalo 66 ljudi, kvar prijavljen prije pada aviona

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Najmanje 66 ljudi poginulo je kada se vojno-transportni avion srušio ubrzo nakon polijetanja na jugu Kolumbije, dok je prevozio vojnike kroz region Amazona.

Pad aviona u Kolumbiji: Veliki broj žrtava, letjelica prijavila kvar prije nesreće

Ministar odbrane Pedro Sančez izjavio je da je avion tipa „C-130 hercules“ poletio iz Puerto Leguizama, blizu granice sa Peruom. U letjelici je bila 121 osoba, uglavnom pripadnici oružanih snaga. Prema podacima vazduhoplovstva, najmanje 77 ljudi izvučeno je sa mesta nesreće sa povredama, dok se tačan broj poginulih i dalje utvrđuje.

Spasilačke ekipe upućene su na lokaciju pada aviona, oko dva kilometra od aerodroma, gdje su zabilježeni gust dim i požar u području amazonske džungle.

Komandant ratnog vazduhoplovstva izjavio je da uzrok nesreće još nije poznat, ali da je avion prijavio problem prije pada nedaleko od piste. Predsjednik Gustavo Petro nazvao je incident „strašnom nesrećom“ i ukazao na potrebu modernizacije vojne flote.

Ministar odbrane naglasio je da je avion bio tehnički ispravan i da nema indicija da je oboren ili da je riječ o napadu. Dva medicinska aviona poslata su kako bi prevezla povrijeđene u bolnice, dok je proizvođač „Lockheed Martin“ ponudio pomoć u istrazi. Avioni ovog tipa koriste se decenijama širom svijeta za transport vojnika i opreme.

