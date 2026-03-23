Pao avion sa više od 100 ljudi, utvrđuje se tačan broj žrtava: Užasna nesreća u Kolumbiji (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Vojni avion "Herkules" sa preko 100 ljudi srušio se na jugozapadu Kolumbije nakon polijetanja. Spasilačke službe su na terenu, a tačan broj žrtava i uzrok ove teške nesreće još uvijek se utvrđuju.

Pao avion u Kolumbiji Izvor: Schneyder Mendoza / AFP / Profimedia

Avion "Herkules" kolumbijskog ratnog vazduhoplovstva, u kojem se nalazilo više od 100 ljudi, srušio se u ruralnom području u blizini Puerto Legizama, u departmanu Putumajo, na jugozapadu zemlje. Ministar odbrane, penzionisani general Pedro Sančez, saopštio je da se nesreća dogodila nakon polijetanja i da se vojne jedinice već nalaze na licu mjesta. Međutim, on je istakao da tačan broj žrtava i uzroci nesreće još uvijek nisu utvrđeni.

"Aktivirani su svi protokoli za zbrinjavanje žrtava i pomoć njihovim porodicama, kao i odgovarajuća istraga. Izražavam najiskrenije saučešće porodicama onih koji su pogođeni ovom tragedijom i, iz poštovanja prema njihovom bolu, apelujem da se izbjegavaju spekulacije dok ne dobijemo zvanične informacije. Ovo je izuzetno bolan događaj za našu zemlju. Neka naše molitve budu uz njih i barem donekle ublaže ovaj bol", dodao je ministar.

Na video-snimcima i fotografijama sa mjesta nesreće vidi se požar u ruralnoj oblasti gdje se avion srušio, kao i brojni ljudi koji pokušavaju da priđu kako bi pomogli povrijeđenima i obuzdali vatru. "Nadležni organi na terenu utvrđuju sve detalje nesreće u Putumaju", navelo je Ministarstvo odbrane u saopštenju, dok se na snimcima lokalnih medija već vide spasioci i vojnici koji pristižu u zonu pada aviona.

Puerto Legizamo je kolumbijski grad smješten na tromeđi sa Ekvadorom i Peruom, na jugu Kolumbije. Prema izvještajima, avion se srušio sjevernije od samog grada, u naselju poznatom kao La Tagva. U ovom području su inače prisutne različite oružane grupe, ali za sada nema govora o eventualnom napadu na letjelicu, već se incident tretira isključivo kao nesreća prilikom polijetanja.

