Drama u Teksasu: Eksplozija u jednoj od najvećih američkih rafinerija

Autor D.V.
0

Snažna eksplozija dogodila se u jednoj od najvećih američkih rafinerija, Valero Port Artur u Teksasu, što je dovelo do zatvaranja dijela kapaciteta postrojenja. Požar je izbio u hidrotretiraču dizel nafte.

Eksplozija u jednoj od najvećih američkih rafinerija Izvor: X/Screenshot

Požar je lokalizovan, ali navodno nije mogao odmah biti u potpunosti ugašen zbog preostalog goriva.

Rafinerija, kapaciteta 435.000 barela dnevno, jedna je od pet najvećih rafinerija u zemlji.

Prema dostupnim podacima, postrojenje čini približno jedan do dva odsto cjelokupne prerade nafte u SAD.

Lokalni zvaničnici upozorili su građane da ograniče aktivnosti na otvorenom i zatvore prozore i vrata dok se situacija ne stabilizuje.

Uzroci eksplozije se utvrđuju.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

