Spasioci izvukli devet osoba: Nastavlja se potraga nakon rušenja zgrada u evropskom dijelu Istanbula

Autor Dušan Volaš
0

Devet osoba je izvučeno iz ruševina i kolima hitne pomoći prevezeno u obližnje bolnice nakon eksplozije u kojoj su srušene dvije zgrade u okrugu Fatih, u evropskom dijelu Istanbula, javljaju truski mediji.

Novi bilans iz Istanbula: Devet osoba izvučeno iz ruševina nakon eksplozije u Fatihu Izvor: X/SiyasetCafe_com/Printscreen

Guverner Istanbula Davut Gul rekao je da je prema početnim procjenama, ukupno devet ljudi zarobljeno ispod ruševina, kao i da trenutno nema potrebe za evakuacijom okolnih zgrada, prenosi TRT Haber.

"U narednom periodu, Agencija za vanredne situacije i katastrofe će pratiti situaciju i ako budu postojale zgrade koje treba evakuisati, one će biti evakuisane. Ako ima građana koji su ostali napolju, biće im ponuđeno sklonište, hrana i slično", istakao je on.

Prema njegovim riječima, prioritet je spasavanje građana iz ruševina i njihovo liječenje.

"Prema početnim procjenama, naši povrijeđeni građani trenutno nisu u životnoj opasnosti", istakao je Gul.

U eksploziji su oštećene i obližnje zgrade.

Gulova Kancelarija je saopštila da su se "dvije susjedne zgrade srušile nakon eksplozije, za koju se vjeruje da je izazvana prirodnim gasom".

Gradska vlast Istanbula je saopštila da se eksplozija dogodila oko 12.00 časova u zgradi u naselju Ajvansaraj.

