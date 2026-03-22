Eksplozija gasa u Istanbulu: Urušile se dvije zgrade, pojavili se prvi snimci (VIDEO)

Iz ruševina srušenih zgrada četiri osobe su spašene žive, dok se radovi potrage i spasavanja nastavljaju.

U eksploziji koja se danas dogodila u okrugu Fatih, u evropskom dijelu Istanbula, urušile su se dvije zgrade, a u toku je potraga za dvije osobe za koje se pretpostavlja da su ostale zarobljene ispod ruševina, prenosi Anadolija.

Uslijed eksplozije, dvije susjedne zgrade su se urušile. Iz ruševina srušenih zgrada četiri osobe su spašene, dok se radovi potrage i spasavanja nastavljaju.

FATİH'TE 2 BİNA ÇÖKTÜ

Patlama sonucu bitişik yapıdaki iki bina çöktü. Çöken binaların enkazından 4 kişi sağ kurtarılırken ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.https://t.co/HYfwuEkrp4



Video: AApic.twitter.com/lhTOU0iowK — NTV (@ntv)March 22, 2026

Utvrđeno je da je uzrok urušavanja zgrada u istanbulskom okrugu Fatih eksplozija prirodnog gasa.

istanbul Fatih'teki binaların çökme nedeninin doğal gaz patlaması olduğu belirlendi.pic.twitter.com/2q0zEGoS1Thttps://t.co/UKnoGHoqaZ — Siyaset Cafe (@SiyasetCafe_com)March 22, 2026

Brojni timovi Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama, zajedno sa vatrogasnim i medicinskim ekipama, upućeni su na lice mjesta, navodi se u saopštenju. Dodaje se i da su do sada iz ruševina spasene tri osobe, koje su prebačene u bolnicu.