Putin zamucao, Zelenski mu se narugao: "Ne zna da priča, pa gađa stambene zgrade"

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski žestoko je reagovao nakon velikog ruskog napada na Ukrajinu, u kojem je povređeno najmanje 83 ljudi, dok ima i poginulih.

putinov lapsus izvor ismijavanja na mrežama Izvor: NEXTA / screenshot

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osvrnuo se na veliki noćni ruski napad na Ukrajinu, u kojem je, prema dostupnim informacijama, povređeno najmanje 83 osobe, a ima i poginulih. Zelenski je poručio da ruski predsjednik Vladimir Putin više ne može ni "jasno da izgovori riječ 'ura' već umjesto toga projektilima gađa stambene zgrade".

"Putin više ne može ni 'ura' jasno da izgovori, samo nešto mrmlja i nerazgovjetno govori, a ipak projektilima uništava stambene zgrade. Lansirao je tri projektila na postrojenje za vodosnabdijevanje. Zapalio je pijacu. Oštetio je desetine stambenih zgrada. Pogodio je nekoliko običnih škola. Lansirao je svoj 'Orešnik' na Belu Cerkvu. Zaista su podivljali", izjavio je Zelenski.

Zelenski se ovim riječima osvrnuo na snimak Putina koji se proširio društvenim mrežama, a Kremlj ga je brzo obrisao. Na njemu se vidi kako Putin ne uspijeva pravilno da izgovori "ura".

"Ura" je tradicionalni vojni poklič koji se u Rusiji koristi pri napadima, paradama i proslavama pobede. Zelenski je naglasio koliko je od presudne važnosti nastaviti sa naporima da se Ukrajini obezbijede sistemi protivvazdušne odbrane, posebno oni koji mogu presretati balističke projektile.

"Imati Rusiju za susjeda znači živjeti pod stalnom prijetnjom. Naš narod u Ukrajini tu prijetnju obuzdava i zaustavlja. Ali, svijet bi trebalo jasno da vidi sa kim ima posla. Ovo je peta godina sveobuhvatnog rata, a od prvih trenutaka to je bio ničim izazvan teroristički rat Rusije protiv života", rekao je Zelenski.

"Činimo apsolutno sve što je u našoj moći da postignemo mir i zaštitimo ljude. Važno je da Ukrajina nije sama. Potrebne su odluke, Sjedinjenih Država, Evrope i drugih, kako bi taj stari 'Orešnik' u Moskvi konačno izgovorio riječ 'mir'", dodao je ukrajinski predsjednik.

Prema izvještaju ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, ruske snage su tokom noći izvele masovan kombinovani napad, lansiravši 90 projektila i 600 dronova različitih vrsta. Među njima je bio i balistički projektil srednjeg dometa Orešnik.

Vladimir Putin i kineski inženjer Peng Pai sastali su se u Pekingu, 26 godina nakon što ga je ruski predsednik upoznao kao dečaka tokom posete Kini
