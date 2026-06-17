Snimak o kojem bruji planeta: Pogledajte šta je Tramp uradio Brižit Makron, francuski predsjednik mu brutalno odgovorio

Susret američkog predsjednika Donalda Trampa i francuskog predsjednika Emanuela Makrona na samitu G7 izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je snimak njihovog rukovanja postao viralan na društvenim mrežama.

Izvor: Profimedia/ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy

Početak samita G7 privukao je veliku pažnju javnosti ne samo zbog političkih tema već i zbog susreta američkog predsjednika Donalda Trampa sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom i prvom damom Brižit Makron. Snimci njihovog pozdrava brzo su postali viralni na društvenim mrežama, gdje su korisnici analizirali svaki detalj govora tijela.

Prema ocjeni stručnjaka za neverbalnu komunikaciju, Tramp je već pri prvom susretu sa Makronom poslao određene poruke kroz način na koji je prišao francuskom predsjedniku i započeo rukovanje. Analitičari smatraju da se pojedini gestovi mogu tumačiti kao pokušaj demonstracije samopouzdanja ili političke dominacije, što je dodatno podgrijalo komentare o odnosu dvojice lidera.

Izvor: Profimedia/ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy

Sa druge strane, Makron je tokom susreta djelovao opušteno i samouvjereno. Stručnjaci ukazuju da je njegov govor tijela odavao utisak smirenosti, dok su pojedini pokreti nakon rukovanja protumačeni kao poruka odlučnosti i samostalnosti.

Posebnu pažnju izazvao je i Trampov susret sa prvom damom Francuske Brižit Makron. Nakon tradicionalnog pozdrava, usljedilo je rukovanje koje je trajalo duže nego što je uobičajeno, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama. Pojedini korisnici ocijenili su da je situacija djelovala neprijatno, dok su drugi smatrali da je reč o još jednom primjeru Trampovog prepoznatljivog stila komunikacije.

A very long handshake between Trump and Brigitte Macron.pic.twitter.com/uabb6Rpug0 — NEXTA (@nexta_tv)June 15, 2026

Stručnjaci za govor tijela navode da se način rukovanja često posmatra kao pokazatelj samopouzdanja, autoriteta ili želje za uspostavljanjem kontrole u komunikaciji. Zbog toga je susret svjetskih lidera na samitu G7 ponovo pokrenuo raspravu o tome koliko neverbalna komunikacija može da utiče na političke poruke koje se šalju javnosti.

(Onet.pl/Mondo)