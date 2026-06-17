Pomorska nesreća kod Splita dobija novi epilog: Uhapšen član posade katamarana

Tragedija na Jadranu između Šolte i Brača, u kojoj su stradale četiri osobe, dobila je nastavak nakon privođenja osumnjičenog.

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Tragedija koja je prije nekoliko dana potresla Hrvatsku i odnijela četiri života na moru između Šolte i Brača dobila je novi razvoj događaja. Kako se saznaje, nakon višednevne istrage, policija je privela osobu za koju se sumnja da je povezana sa jednom od najgorih pomorskih nesreća na Jadranu.

U pitanju je33-godišnji hrvatski državljanin, a policija sprovodi krivičnu istragu zbog sumnje da je odgovoran za okolnosti koje su dovele do fatalnog sudara katamarana i jedrilice.

"U ovom trenutku se sprovodi krivična istraga protiv 33-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je uhapšen zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja - ugrožavanje posebnih vrsta saobraćaja iz člana 225. stav 4. u vezi sa članom 1. Krivičnog zakona. Nakon završene istrage, danas će uz krivičnu prijavu biti predat pritvorskom nadzorniku", objašnjavaju iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave, javlja Večernji.

Podsjećamo, teška pomorska nesreća dogodila se 14. juna oko 11:40 časova u vodama između Šolte i Brača. U sudaru su učestvovali putnički katamaran koji je plovio na relaciji Split-Hvar i jedrilica sa osam čeških državljana. U nesreći su život izgubile četiri osobe sa jedrilice, dok se u trenutku sudara na katamaranu nalazilo 118 putnika i sedam članova posade.

Potraga za posljednjom nestalom osobom trajala je satima, a ronioci su pronašli potopljenu jedrilicu i tijelo četvrte žrtve na dubini većoj od 50 metara.

(Mondo.rs)