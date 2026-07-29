Okružni sud presudio: Gajanin nezakonito izabran za treći mandat rektora Univerziteta u Banjaluci

Okružni sud u Banjaluci utvrdio je da je Radoslav Gajanin nezakonito izabran za treći mandat rektora Univerziteta u Banjaluci, usvojivši tužbu profesora Poljoprivrednog fakulteta Borisa Pašalića, koji je osporio zakonitost njegovog imenovanja.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Sud je zaključio da je izbor Gajanina za treći mandat bio suprotan odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Univerziteta, prema kojima se rektor bira na period od četiri godine uz mogućnost još jednog izbora, piše Gerila.

Podsjećanja radi, profesor Poljoprivrednog fakulteta, bivši ministar u Vladi Radovana Viškovića i poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Boris Pašalić prije nekoliko mjeseci tužio Senat Univerziteta u Banjoj Luci zbog imenovanja Radoslava Gajanina za rektora.

Pašalić je u tužbi naveo da je Gajanin prvi put izabran za rektora 2018. godine, a drugi mandat dobio 2021. godine, te da se prvi mandat računa i prema važećem Zakonu o visokom obrazovanju, koji je stupio na snagu 2020. godine. Zbog toga, smatrao je, nije mogao biti biran i treći put.

Gajaninov treći mandat trebalo je da traje od 22. marta ove godine do 22. marta 2030. godine

Da novi Zakon nije uvažio tekuće mandate, koji su izabrani po odredbama ranijeg Zakona, onda bi novim Zakonom bilo propisano da ti mandati prestaju i da se moraju provesti novi izbori za rektora po odredbama tok dokumenta.

S obzirom na to da je novi Zakon regulisao status zatečenih mandata i da ih je uvažio, jasno je da su ti mandati uvaženi kao mandati i po odredbama važećeg Zakona.

Prema informacijama koje je objavila Gerila, ova presuda znači da Univerzitet u Banjaluci trenutno nema zakonito izabranog rektora, što bi moglo otvoriti pitanje pravne valjanosti odluka koje budu donesene do izbora novog rukovodstva.