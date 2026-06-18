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Studentima iz Banjaluke otvorena vrata "Jejla": Gajanin najavio jačanje saradnje sa "Džekson koledžom"

Studentima iz Banjaluke otvorena vrata "Jejla": Gajanin najavio jačanje saradnje sa "Džekson koledžom"

Autor Dragana Božić
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Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin rekao je da je ova ustanova opredijeljena za jačanje akademske saradnje, te je istakao da će Univerzitet ohrabrivati kvalitetne kandidate da se prijavljuju na studije drugog ciklusa na Džekson koledžu Univerziteta Jejl.

Studentima iz Banjaluke otvorena vrata Jejla Izvor: UNIBL

Gajanin je dodao i da će se dodatno intenzivirati razmjena studenata i nastavnog osoblja.

On se u Banjaluci sastao sa delegacijom Univerziteta Jejl, koju su činili profesori Ketrin Panter-Brik i Dejvid Sajmon iz Džekson koledža za globalne studije.

Na sastanku su razmatrani rezultati nedavne posjete predstavnika banjalučkog Univerziteta Americi, kao i dalji koraci u unapređenju akademske saradnje između dvije visokoškolske ustanove, saopšteno je iz Univerziteta u Banjaluci.

Sajmon je istakao da je Džekson koledž najmlađa članica Univerziteta Jejl, usmjerena na studije drugog ciklusa, te da program okuplja studente iz cijelog svijeta, pri čemu polovinu čine polaznici iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), a drugu polovinu studenti iz različitih zemalja.

Kako je rečeno tokom sastanka, saradnja Univerziteta u Banjaluci i Univerziteta Jejl realizuje se uz podršku Ambasada SAD-a u BiH, kao i nadležnih institucija Republike Srpske.

Sastanku su prisustvovali i prorektor za ljudske i materijalne resurse Dalibor Kesić, dekan Filozofskog fakulteta Srđan Dušanić, kao i predstavnici Instituta za razvojni uticaj iz Vašingtona i Savjeta za razmjenu Merilenda i BiH iz Anapolisa.

U nastavku posjete profesori Sajmon i Panter-Brik održali su na Filozofskom fakultetu više istraživačkih diskusionih grupa i intervjua sa predstavnicima Univerziteta u Banjaluci, sa ciljem razmjene akademskih iskustava i identifikovanja novih oblasti saradnje. 

(Srna)

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Univerzitet u Banjaluci SAD studenti Radoslav Gajanin

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