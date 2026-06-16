Simfonijski spektakl za kraj akademske godine: Održan koncert "Poklon Republici" (FOTO)

Spektakularnim koncertom "Poklon Republici" večeras je obilježen završetak akademske godine na Univerzitetu u Banjaluci i Svjetski dan muzike.

Izvor: Srna/Bojan Rečević

Na koncertu pod verdim nebom na platou Filozofskog fakulteta u Banjaluci nastupilo je gotovo stotinu umjetnika, koji su izveli antologijska djela klasične i filmske muzike, kao i simfonijske obrade popularnih kompozicija.

Pečat koncertu simfonijskih orkestara Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci i Narodnog pozorišta Republike Srpske, održanom pod pokroviteljstvom predsjednika Srpske, dali su regionalna muzička zvijezda Lena Kovačević i svjetski priznati gitarista Igor Paspalj, a publika je uživala i u nastupu operske dive Dunje Simić.

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da Univerzitet u Banjaluci ovim događajem pokazuje da nije samo mjesto gdje se, kako kaže, surovo uči, već je i mjesto nadahnuća i kulture.

"Zahvaljujem se Univerzitetu u Banjaluci na dobroj organizaciji koncerta koji je poklon Republici. Naši studenti na kraju školske godine zaslužuju ovakvu megamanifestaciju i koncert koji nemaju brojni veliki gradovi u okruženju", rekao je Minić novinarima.

Rektor banjalučkog Univerziteta Radoslav Gajanin rekao je da su ponosni na ovaj događaj koji samostalno organizuju treću godinu za redom.

"Koncert je posvećen kraju akademske godine ili nastave u ljetnom semestru, ali i obilježavanju Svjetskog dana muzike. Posebno se zahvaljujem našoj Akademiji umjetnosti i Narodnom pozorištu Srpske jer su večeras kao jedan nastupila dva simfonijska orkestra", rekao je Gajanin i zahvalio najvišim institucijama Srpske za finansijsku i svaku drugu podršku ovom događaju.

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović čestitao je na dobro organizovanom koncertu, a studentima na uspješnom završetku aktuelne akademske godine.

"Ovaj koncert je dobar način da se pokaže da Univerzitet nije samo mjesto sticanja znanja već i velikih umjetničkih dostignuća", rekao je Mastilović.

Dirigent Dušan Urošević rekao je da je večerašnji koncert bio izuzetno zahtijevan i da je pokazao dobru saradnju studenata i profesionalaca u oblasti ove vrste muzike.

Dekan Akademije umjetnosti u Banjaluci Dragana Purković Macan zahvalila se Kabinetu predsjednika Srpske i brojnim sponzorima na finansijskoj podršci ovom koncertu.

"Zahvaljujem i rukovodstvu banjalučkog Univerziteta, Vladi i resornom ministarstvu koji podržavaju ovu vrstu umjetnosti", rekla je Purković Macan.

Koncertu su prisustvovali ministri u Vladi Srpske, kao i građani i zvanice iz kulturnog, javnog i društvenog života Srpske, Srbije i regiona.

Godišnji koncert je jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u organizaciji Univerziteta u Banjaluci koji okuplja hiljade posjetilaca i potvrđuje ulogu Univerziteta kao važnog nosioca kulturnog života Republike Srpske.

(Srna)