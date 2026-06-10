Počinje upis na univerzitete u Republici Srpskoj: Više od 4.800 mjesta za brucoše

Univerzitet u Banjaluci i Univerzitet u Istočnom Sarajevu raspisali su konkurse za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2026/2027. godini.

Izvor: UNIBL

Na dva javna univerziteta u Republici Srpskoj ove godine planiran je upis ukupno 4.823 studenta na prvi ciklus studija, od čega je više od 3.200 mjesta predviđeno za studente koji će se školovati o trošku budžeta.

Univerzitet u Banjaluci planira da upiše 2.605 studenata na prvi ciklus studija. Od tog broja, 1.858 mjesta predviđeno je za budžetsko finansiranje, 423 za samofinansirajuće studente, 213 za strane državljane i 111 za vanredne studente.

Istovremeno, Univerzitet u Istočnom Sarajevu planira upis 2.218 studenata na prvi ciklus studija, među kojima je 1.417 budžetskih mjesta, 252 mjesta za samofinansirajuće studente, 380 za strane državljane i 169 za vanredne studente.

Studentima će na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu biti dostupno 55 studijskih programa na prvom ciklusu, 56 na drugom i 15 na trećem ciklusu studija.

Najviše mjesta na Univerzitetu u Banjaluci

Najveći broj mjesta na prvom ciklusu studija u Banjaluci planiran je na Medicinskom fakultetu, koji će upisati 475 studenata. Slijede Ekonomski fakultet sa 280, Elektrotehnički sa 226, Filozofski sa 203 i Pravni fakultet sa 195 mjesta.

Na drugom ciklusu studija planira se upis 971 studenta, dok je na trećem ciklusu predviđen upis 167 kandidata.

Prijave krajem juna

Prijavljivanje kandidata za upis na prvi ciklus studija na oba univerziteta počinje 22. juna i traje do 26. juna.

Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu prijave se, osim za Medicinski fakultet u Foči, mogu podnositi i elektronski putem sistema eStudent od 22. do 27. juna, dok kandidati konkursnu dokumentaciju dostavljaju prilikom polaganja prijemnog ispita.

Na Univerzitetu u Banjaluci prijava kandidata može se izvršiti i elektronskim putem preko aplikacije „Upis“, uz obavezu dostavljanja originalne dokumentacije prilikom upisa.

Prijemni ispiti na većini fakulteta oba univerziteta biće održani 29. juna. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu ispiti počinju u 9.00 časova, dok će na Medicinskom fakultetu u Banjaluci prijemni ispit biti organizovan istog dana u 14.00 časova.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci prijemni ispiti trajaće od 29. juna do 3. jula, dok će na Muzičkoj akademiji i Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu biti održani 29. i 30. juna.

Posebni rokovi za studije na engleskom jeziku

Medicinski fakultet u Foči organizuje poseban upis za studijske programe Medicina, Stomatologija i Zdravstvena njega na engleskom jeziku. Prijave traju od 15. do 26. juna, a prijemni ispit biće održan onlajn 2. jula.

Posebni rokovi predviđeni su i za nastavu na engleskom jeziku na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu, kao i na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku, gdje će prijemni ispiti biti organizovani onlajn 3. jula.

Na Univerzitetu u Banjaluci prijave za studijske programe na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu traju od 1. do 26. juna, a onlajn prijemni ispit zakazan je za 29. jun.

Drugi i treći ciklus studija

Konkurs za upis na drugi i treći ciklus studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu otvoren je od 22. juna do 16. oktobra, dok će na Medicinskom fakultetu u Foči prijave za drugi ciklus trajati do 30. septembra.

Na Univerzitetu u Banjaluci prijave za drugi i treći ciklus studija primaće se od 22. juna do 2. oktobra, a rang-liste biće objavljene najkasnije do 16. oktobra. Upis primljenih kandidata planiran je od 19. do 23. oktobra.

Drugi upisni rok u avgustu

Fakulteti koji u prvom roku ne popune planirani broj mjesta organizovaće drugi upisni rok.

Na Univerzitetu u Banjaluci prijave za drugi rok trajaće od 24. do 28. avgusta, dok je prijemni ispit zakazan za 31. avgust. Upis primljenih kandidata obaviće se početkom septembra.

Slična praksa biće primijenjena i na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, gdje će drugi, a po potrebi i treći upisni rok, biti organizovani na fakultetima koji nakon prvog kruga ne popune planirani broj mjesta.

Detaljne informacije o studijskim programima, uslovima upisa i potrebnoj dokumentaciji dostupne su u konkursima objavljenim na zvaničnim internet stranicama oba univerziteta.

(Mondo)