Uprkos blokadama i sukobima: Iran ostvario milijardske prihode od prodaje nafte tokom rata i primirja

Iran je tokom rata i prekida vatre sa SAD prodao naftu u vrijednosti od ukupno 18 milijardi dolara, potvrdio je ministar za naftu Mohsen Paknedžad.

Izvor: Evgenii Bakhchev/Shutterstock/hyotographics/Shutterstock

Iran je tokom rata prodao naftu u vrijednosti 11,5 milijardi dolara, a tokom prekida vatre od 6,5 milijardi dolara, izjavio je iranski ministar za naftu Mohsen Paknedžad.

"Prodaja je generisala više od 60 odsto predviđenih prihoda od nafte u godišnjem budžetu Irana", rekao je Paknedžad.

Tokom prekida vatre sa SAD rizik za tankerski prevoz je bio smanjen, što je doprinijelo povećanju izvoza i prodaji dijela od oko 100 miliona barela uskladištene sirove nafte i gasnog kondenzata.

SAD i Iran su obnovili sukobe 8. jula, a američki predsjednik Donald Tramp ponovo je uveo blokadu iranske obale i luka.