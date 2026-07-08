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Potres na tržištu energenata: Cijene nafte divljaju nakon što je Tramp proglasio kraj sporazuma i izvrijeđao Iran

Potres na tržištu energenata: Cijene nafte divljaju nakon što je Tramp proglasio kraj sporazuma i izvrijeđao Iran

Autor Haris Krhalić
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Globalne cijene nafte skočile su za više od šest odsto nakon što je Donald Tramp proglasio kraj sporazuma s Iranom.

skok cijena nafte Izvor: MONDO

Svjetske cijene nafte zabilježile su nagli i dramatičan skok od više od pet odsto odmah nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zvanično saopštio da je primirje sa Iranom definitivno završeno. Ova odluka, praćena najnovijim talasom vojnih udara na Bliskom istoku, istovremeno je izazvala veliku zabrinutost na berzama i pokrenula reakciju na kompletnom tržištu energenata.

Na međunarodnom tržištu, cijena sirove nafte Brent Crude zabilježila je silovit rast od 6,3 odsto, čime je ekspresno dostigla vrijednost od 78,98 dolara po barelu.

Izvor: Screenshot

Gotovo identičan potres pretrpio je i američki West Texas Intermediate (WTI), čija je cijena povećana za 6,6 odsto, odnosno na 75,09 dolara po barelu.

Ekonomski analitičari ističu da je ovako nagli skok cijena direktna posljedica straha investitora od dugotrajnije blokade snabdijevanja kroz ključne pomorske koridore.

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Tagovi

nafta SAD Iran

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