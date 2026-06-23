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Cijene nafte pale na najniži nivo u gotovo tri mjeseca

Cijene nafte pale na najniži nivo u gotovo tri mjeseca

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
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Cijena međunarodno referentne nafte Brent pala je danas na 77 dolara po barelu, a američke sirove nafte na 73,1 dolara po barelu, čime su dostignuti najniži nivoi u gotovo tri mjeseca.

Cijene nafte pale na najniži nivo u gotovo tri mjeseca Izvor: Shutterstock

Razlog za to je napredak u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, prenio je Trejding ekonomiks.

Pad cijena uslijedio je nakon privremenog sporazuma koji je doprinio smirivanju tenzija na Bliskom istoku i već oborio cijenu nafte za oko 40 odsto u odnosu na prethodne maksimume, prenosi RTRS.

Dodatni uticaj na cijene došao je nakon odluke Vašingtona da odobri privremeno izuzeće od 60 dana kojim se međunarodnim kupcima, uključujući američke rafinerije, omogućava kupovina iranske nafte i naftnih derivata.

Predstavnici SAD i Irana saopštili su poslije razgovora održanih u Švajcarskoj da je ostvaren određeni napredak i da će biti formirane četiri radne grupe koje će se baviti pitanjima nuklearnog programa i ekonomskih sankcija.

Ipak, dvije strane i dalje se razilaze u pojedinim ključnim pitanjima.

Teheran je odbacio američke tvrdnje o skorom povratku međunarodnih inspektora zaduženih za nadzor nuklearnog programa.

U međuvremenu, na tržište pristižu dodatne količine nafte iz regiona Persijskog zaliva.

Kuvajt i Ujedinjeni Arapski Emirati povećali su izvoz koristeći alternativne transportne pravce, dok je Iran tokom protekle sedmice izvezao više od 30 miliona barela nafte.

Analitičari ocjenjuju da će dalji smjer kretanja cijena energenata zavisiti od ishoda pregovora između Vašingtona i Teherana, očuvanja primirja između Izraela i Hezbolaha u Libanu, kao i od pune normalizacije saobraćaja kroz Ormuski moreuz, kroz koji prolazi značajan dio svjetske trgovine naftom.

Tržišta očekuju da bi svaki napredak u diplomatskim pregovorima mogao dodatno da poveća ponudu na svjetskom tržištu i ublaži rizike od poremećaja u snabdijevanju energentima.

(Mondo)

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