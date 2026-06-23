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Potvrda Irana: Ormuski moreuz otvoren za sav saobraćaj

Potvrda Irana: Ormuski moreuz otvoren za sav saobraćaj

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Ambasador Irana u UN-u Ali Bahreini potvrdio je da je Ormuski moreuz u potpunosti otvoren za sva plovila i trgovačke brodove.

Ormuski moreuz potpuno otvoren Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ormuski moreuz potpuno je otvoren za sve brodove, uključujući trgovačka plovila, izjavio je ambasador Irana u UN u Ženevi Ali Bahreini.

On je novinarima rekao da je velika količina nafte prevezena kroz Ormuski moreuz u posljednjih nekoliko dana.

SAD i Iran potpisali su prošle sedmice memorandum o razumijevanju kojim se prekida oružani sukob započet 28. februara, a u dokumentu je naveden rok za uklanjanje blokade iranskih luka i otvaranje Ormuskog moreuza.

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Tagovi

Ormuski moreuz Iran SAD

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