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Kina kao „nevidljiva ruka“ globalnog tržišta: Kako je Peking spriječio skok cijene nafte na 200 dolara po barelu

Kina kao „nevidljiva ruka“ globalnog tržišta: Kako je Peking spriječio skok cijene nafte na 200 dolara po barelu

Autor Haris Krhalić
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Dok SAD i Iran pregovaraju o otvaranju Ormuskog moreuza, analitičari ističu ključnu ulogu Kine u stabilizaciji cijena nafte.

Tržište nafte pod uticajem Kine: Cijena Brenta pala ispod 78 dolara usljed pregovora SAD i Irana Izvor: Shutterstock

Dok Sjedinjene Američke Države i Iran vode pregovore o trajnom otvaranju Ormuskog moreuza i normalizaciji isporuka nafte sa Bliskog istoka, analitičari upozoravaju da bi dalji razvoj situacije na svjetskom tržištu mogao u velikoj mjeri zavisiti od Kine.

Iako ne učestvuje direktno u pregovorima, Kina, kao drugi najveći svjetski potrošač sirove nafte, posljednjih mjeseci igra ključnu ulogu u stabilizaciji globalnog energetskog tržišta, prenosi CNN.

Zbog sukoba u Iranu i prekida dotoka više od 11 miliona barela nafte dnevno, Peking je preduzeo niz mjera kako bi ublažio posljedice na domaće tržište. Smanjen je uvoz, povećano korištenje čistih izvora energije, a država se oslonila i na velike strateške zalihe.

Upravo zbog takve politike, uprkos višemjesečnom ratu i značajnim poremećajima u snabdijevanju, cijene nafte nisu doživjele dramatičan rast kakav su mnogi predviđali.

Nakon više od tri mjeseca sukoba, pojedini analitičari procjenjivali su da bi cijena nafte mogla dostići čak 200 dolara po barelu. Međutim, iako su procijenjeni gubici u snabdijevanju premašili milijardu barela, tržište je ostalo relativno stabilno.

– Kina je odigrala ključnu ulogu u ublažavanju udara za ostatak Azije, a samim tim i za globalnu ekonomiju – izjavio je Dan Valter, direktor energetskog instituta Ember.

Cijena sirove nafte Brent u ponedjeljak je pala ispod 78 dolara po barelu, zahvaljujući očekivanjima da bi trgovina kroz Ormuski moreuz uskoro mogla biti normalizovana. Podsjećanja radi, prije američkih i izraelskih napada na Iran, Brent se trgovao ispod 70 dolara po barelu, da bi početkom maja dostigao četvorogodišnji maksimum od 114 dolara.

Analitičari ističu da će kineska energetska politika i u narednom periodu imati presudan uticaj na svjetsko tržište nafte, bez obzira na to kada će Hormuški moreuz biti potpuno otvoren.

U analizi francuske banke "Societe Generale", Kina je opisana kao „nevidljiva ruka“ koja održava ravnotežu na tržištu. Naime, procjenjuje se da je Peking uspio da smanji uvoz nafte za oko tri miliona barela dnevno, što je gotovo jednako ukupnoj potrošnji Japana.

Stručnjaci navode da je Kina prije izbijanja sukoba značajno povećala svoje rezerve, koristeći povoljne isporuke sankcionisane nafte iz Rusije i Irana.

Prema procjenama analitičara, Kina trenutno raspolaže sa više od milijardu barela nafte u komercijalnim i strateškim rezervama, koje je počela da koristi još tokom maja.

Tagovi

Kina SAD Ormuski moreuz

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