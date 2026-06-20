"Ovo je tek prvi korak": Iran ponovo zatvorio Ormuski moreuz, pregovori u Švajcarskoj pod znakom pitanja

Iran je saopštio da zatvara strateški važan Ormuski moreuz kao odgovor na, kako tvrdi, izraelsko kršenje primirja u Libanu i neuspeh Sjedinjenih Američkih Država da sprovedu prvu tačku okvirnog sporazuma o okončanju rata.

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Ova odluka dolazi u trenutku kada se u Švajcarskoj održavaju novi diplomatski razgovori čiji je cilj očuvanje pregovora između Vašingtona i Teherana i postizanje trajnog mirovnog sporazuma u roku od 60 dana, kako je predviđeno okvirnim dogovorom.

Teheran je potvrdio da šalje svoju delegaciju na sastanak, dok će američku stranu predstavljati specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet predsjednika Donalda Trampa, Džared Kušner. Posrednici se nadaju da će uspeti da održe pregovore uprkos novoj eskalaciji sukoba na Bliskom istoku.

Istovremeno, nastavak borbi između Izraela i Hezbolaha dodatno komplikuje diplomatske napore. U novim izraelskim vazdušnim udarima na jugu Libana poginulo je najmanje 16 ljudi.

Izrael je saopštio da su napadi izvedeni kao odgovor na raketne udare i druge napade koje je izveo Hezbolah, dok Teheran smatra da upravo takve akcije predstavljaju kršenje dogovorenog primirja i dodatno ugrožavaju proces postizanja mira.

Sudbina pregovora sada zavisi od toga da li će strane uspjeti da obuzdaju dalje sukobe i nastave razgovore koji bi trebalo da dovedu do trajnog sporazuma o okončanju rata.

IRGC izdao upozorenje svim brodovima

Mornarica Islamske revolucionarne garde Irana (IRGC) saopštila je da je Ormuski moreuz zatvoren i upozorila sva trgovačka i druga plovila da mu se ne približavaju.

U saopštenju se navodi da bezbjednost brodova koji pokušaju da prođu kroz ovaj strateški prolaz više ne može biti garantovana.

Zašto je Iran zatvorio Ormuski moreuz?

Kako navodi IRGC, odluka o zatvaranju Ormuskog moreuza doneta je zbog, kako tvrde, izraelskih akcija u Libanu, ali i zbog toga što Sjedinjene Američke Države nisu ispunile obaveze preuzete u okviru okvirnog sporazuma o prekidu sukoba.

Iranske vlasti optužuju Izrael da je prekršio primirje nastavkom vojnih operacija u Libanu, dok Vašington smatraju odgovornim jer nije sproveo prvi dio dogovora koji je trebalo da doprinese deeskalaciji sukoba, prenijela je Al Džazira.

"Zatvaranje Ormuskog moreuza prvi je korak kao odgovor na kršenje obećanja od strane neprijatelja. Ukoliko se agresija nastavi, biće planirane i sprovedene dodatne mjere kako bi protivnik bio primoran da ispuni svoje obaveze", navodi se u saopštenju koje je prenela iranska državna televizija.

Pregovori u Švajcarskoj pod znakom pitanja

Ovo upozorenje stiže u trenutku kada su u Švajcarskoj u toku diplomatski napori usmjereni na očuvanje pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Prema ranijim najavama, iranska delegacija trebalo bi da učestvuje u razgovorima zajedno sa američkim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom predsednika Donalda Trampa, u pokušaju da se postigne trajni mirovni sporazum u roku od 60 dana.

Zašto je Ormuski moreuz toliko važan?

Ormuski moreuz jedan je od najznačajnijih pomorskih prolaza na svijetu, jer njime prolazi veliki dio svjetskog izvoza nafte i tečnog prirodnog gasa. Svaka blokada ili ograničenje plovidbe kroz ovaj prolaz mogla bi da izazove ozbiljne poremećaje na svetskom energetskom tržištu, rast cijena nafte i dodatne tenzije na Bliskom istoku.

Najnovije upozorenje IRGC-a dolazi u trenutku kada se sukobi između Izraela i Hezbolaha nastavljaju, što dodatno komplikuje diplomatske napore za postizanje trajnog primirja u regionu.

(CNN/Mondo)